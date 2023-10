Kleuters VBS De Toren geven het beste van zichzelf op grootoudersfeest

Juffen Griet, Jill, Myriam, Sabine, Nele, Chris, Paula en Rebecca stonden met 72 kleuters nerveus klaar om het publiek een mooi spektakel te geven. De kleuters vlogen tijdens de voorstelling als vogels, ruimtevaarders, ballonvaarders en vlindertjes door een prachtige ruimte vol planeten, sterren en bloemen.

Gemeentebestuur Mol schenkt noodhulp aan Marokko en LibiëDe gemeente Mol schenkt 3.250 euro noodhulp uit het noodhulpfonds aan Marokko en Libië. Dat heeft de gemeenteraad beslist tijdens de recentste raadszitting.

Duo gaat aan de haal met step en portefeuilleDe rechtbank veroordeelde twee twintigers uit Balen en Mol voor de diefstal van een elektrische step en een portefeuille in Mol. De jongemannen kregen elk een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden.

Verkeersmaatregelen voor kerkhofbezoek Achterbos verlopen dit jaar andersEr gelden dit jaar opnieuw verkeersmaatregelen in de dorpskern van Mol-Achterbos op 1 november. Wel is er dit jaar geen eenrichtingsverkeer.

Reiniging afvoerbuis moet wateroverlast in fietstunnels vermijdenHet Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afvoercapaciteit hersteld in de fietstunnels onder de Molderdijk en Zuiderring in Mol. Dat moet wateroverlast bij hevige regenval voorkomen.

Tentoonstelling Natuurfotografie is succesIn 't Kristallijn in Mol loopt al twee weekends de tentoonstelling Natuurfotografie. Daarin stellen 17 fotografen van Natuurpunt hun beste werken van de voorbije jaren tentoon.

Projectontwikkelaar gaat in beroep tegen geweigerde vergunning project site Villa FloraProjectontwikkelaar Silverline Development gaat bij de deputatie van de provincie Antwerpen in beroep tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwproject op de site van Villa Flora in Mol. Het Molse schepencollege weigerde een vergunning af te leveren, onder meer wegens het ontbreken van renovatieplannen van de iconische directeurswoning.