Kit carrosserie rétro pour l’Alfa Romeo Giulia: Stop ou encore?

La société ErreErre Fuoriserie, basée à Turin, vient de présenter officiellement sa première « œuvre » au salon de la voiture historique de Bologne. Elle consiste en un kit carrosserie qui permet de transformer une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio actuelle, en un objet évoquant le design de sa légendaire grand-mère. L’idée est belle, mais la réalisation est discutable.

Le visage à quatre phares, le capot très horizontal, la grille et le blason réinterprété… Ça marche. Mais dès qu’on observe sous d’autres angles, ça déraille. On comprend l’intention de faire revivre le dessin angulaire et rectiligne de la Giulia de 1962.