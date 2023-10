Kinderraad tekende plan voor nieuw avontuurlijk speelbos aan de Schranshoeve

“Er stonden hier vroeger wel enkele speeltoestellen maar die vormden geen echte prikkel meer voor de kinderen”, zegt schepen van Jeugd Tim Borteel (Vooruit). ”Onze kinderraad heeft nu eigen ideeën uitgetekend en zelfs een maquette gebouwd, die wij vorm gegeven hebben in het groen aan de Schransvijver. Een speciale beleving is het blotevoeten pad met veertig verschillende grondbedekkers. Het grote grasveld blijft vrij voor de jaarlijkse Soiree Tropical van jeugdhuis De Jeppe.

OVERZICHT EERSTE PROVINCIALE. VC Bertem-Leefdaal stunt weer, Sportief Rotselaar haalt zwaar uit op Olympia Wijgmaal Arthur Van Den Boer is ook in Maasmechelen onklopbaar en haalt dubbele slag binnen: “Ongelooflijk wat hij allemaal presteert”

Minister Demir ziet bruisende toekomst voor kasteel waar grootmeester ooit woonde en werkte: “Vanaf 2030 wordt hier meer dan ooit het verhaal van Rubens verteld” Arthur Van Den Boer zet cross naar zijn hand en tankt vertrouwen richting EK in Frankrijk: “Enkel met het podium zal ik tevreden zijn” headtopics.com

Eigenaar betrapt slapende inbrekers in leegstaande woning: verdachten ondanks vluchtpoging gearresteerd Rode lantaarn Hofstade-Zemst rechtte de rug in de derby tegen Eternit Kapelle-op-den-Bos.

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek”

Kompass Klub heropent na nieuw akkoord met Gents stadsbestuur: ‘Raven is mijn uitlaatklep’De Kompass Klub in Gent mocht dan toch heropenen. Het openingsweekend in de Vliegtuiglaan was dansbaar, zweterig, en ‘een beetje thuiskomen’. Doorgewinterde ravers of piepjonge drum-’n-bassfanaten, ze hebben één iets gemeen: ‘We zijn hier voor de muziek. Nothing more or less. Lire la suite ⮕

Nieuw olielek uit vastgelopen veerboot voor Zweedse kustUit een ferry die een week geleden is vastgelopen voor de Zweedse kust, is opnieuw olie gelekt. Dat heeft de kustwacht zondag gezegd. Lire la suite ⮕

Nieuw kunstwerk onder bruggetje KlokstraatOnder het nogal benepen bruggetje van de Klokstraat, vlak bij Berchem Station, werkt ’s stads bekendste graffitikunstenaar Yvon Tordoir aan een nieuw werk. Lire la suite ⮕

Rammen versus creativiteit in de finale van het WK rugby tussen aartsrivalenNieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, die strijden om de wereldtitel, zijn twee totaal verschillende rugbyploegen. Lire la suite ⮕

N-VA trekt in kartel naar de kiezer met Nieuw Nijlen, mét Leo Verelst als lijsttrekkerDe N-VA en de lokale partij Nieuw Nijlen verbinden hun lot aan mekaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De twee partijen zullen samen een kartel vormen en één gemeenschappelijke lijst indienen. De lijst zal aangevoerd worden door Leo Verelst van Nieuw Nijlen. Lire la suite ⮕

Verkeer tussen E34 en Ring rijdt nu op definitieve rijbanen met nieuw knooppunt Sint-Anna LinkeroeverOp Linkeroever is vandaag het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever in gebruik genomen. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er voortaan op definitieve rijbanen. In de toekomst zal de nieuwe Scheldetunnel daar ook nog op aansluiten. Lire la suite ⮕