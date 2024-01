Kiev voert aanvallen uit op Russische defensie en energie-infrastructuur

Kiev maakt er geen geheim meer van dat het aanvallen uitvoert op de defensie en energie-infrastructuur diep in Rusland. De strategie heeft een dubbel doel: onrust stoken bij de Russen én de eigen bevolking een hart onder de riem steken.De terminal van Novatek, de grootste producent van vloeibaar gas in Rusland, in Oest-Loega ligt stil. Oorzaak is een grote brand die zo goed als zeker veroorzaakt werd door een aanval met zelfgemaakte Oekraïense drones.

Omwonenden zeiden dat ze eerst drones hoorden en daarna explosies. De terminal ligt in de belangrijkste Russische haven aan de Baltische Zee voor de export van olieproducten. Oost-Loega ligt 170 kilometer ten westen van Sint-Petersburg, vlak bij de grens met Estland. De afstand tot Oekraïne bedraagt bijna 1.000 kilometer. Oekraïense drones reiken steeds verder en Kiev maakt er geen geheim meer van dat ze ingezet worden op Russische bodem. Vorige week vloog in Sint-Petersburg een oliedepot in bran





Wat 200 miljard euro aan Russische tegoeden in Sint-Joost-ten-Node ligt te doenDe hele wereld kijkt naar de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Daar zit sinds de start van de oorlog zo’n 200 miljard aan bevroren Russische tegoeden vast bij de financiële dienstverlener Euroclear. De druk neemt toe om die fortuinen aan te wenden voor de wederopbouw van Oekraïne.

Oekraïne hard getroffen door grootste Russische aanvalsgolf in maanden: “110 raketten afgevuurd”, minstens 10De grootste Russische drone- en raketaanval in maanden heeft vrijdag tal van Oekraïense steden getroffen. Bij de aanvalsgolf, waarbij volgens Oekraïens president Volodymyr Zelensky liefst 110 raketten werden afgevuurd, vielen minstens tien doden en tientallen gewonden.

Zwaarste Russische bommenregen sinds begin oorlog: zeker dertien dodenRusland heeft de voorbije nacht grootschalige luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïense steden. Daarbij vielen minstens dertien doden en tientallen gewonden. Kiev roept om “meer hulp” na wat de grootste luchtaanval zou zijn sinds de Russische invasie.

Oekraïne hard getroffen door grootste Russische aanvalsgolf in maanden: “110 raketten afgevuurd”, minstens 12De grootste Russische drone- en raketaanval in maanden heeft vrijdag tal van Oekraïense steden getroffen. Bij de aanvalsgolf, waarbij volgens Oekraïens president Volodimir Zelenski liefst 110 raketten werden afgevuurd, vielen minstens twaalf doden en tientallen gewonden.

Voor tweede dag op rij richt Oekraïne zijn drones op Russische oliedepots: “Eerlijke vergelding”Voor de tweede dag op rij is een Russisch oliedepot doelwit geworden van Oekraïense drones. Donderdag claimde Oekraïne een aanval op een olieterminal in de regio van Sint-Petersburg, vrijdag deed het dat opnieuw na een aanval op een opslagplaats in de grensregio Brjansk. “Eerlijke vergelding”, noemt Kiev het.

Didier Reynders verliest voorzitterschap Raad van Europa door Russische invloedEind juni 2019 stuurde Didier Reynders een interne mail naar Belgische ambassades in Europa om hen te bedanken voor hun inspanningen. Hij had het voorzitterschap van de Raad van Europa in Straatsburg misgelopen door de invloed van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

