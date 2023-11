Kevin De Bruyne évoque sa revalidation : « Il était temps de passer au garage pour un gros entretien » 

Il y avait du monde et une file énorme mais organisée à l’anglaise, en ce mercredi de Toussaint, dans les bâtiments de Bijloke à Gand. C’est dans cet endroit somptueux, répertorié comme étant « la salle de concert la plus vieille au monde » que Manchester City avait décidé de faire une halte en Belgique dans le cadre de son Treble Trophy Tour.

Cela demande tant d’efforts, tant de sacrifices au quotidien ! Et cela procure tant de moments positifs mais aussi négatifs. Même si j’ai de nouveau dû sortir sur blessure en finale, je l’ai remportée et je garderai cela toute ma vie. Quand j’ai dû quitter le terrain, c’était difficile de ne pas pouvoir jouer un rôle actif. De souffrir sur le banc, physiquement et mentalement.