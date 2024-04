Kevin De Bruyne brille lors du match de Manchester City contre Crystal Palace

À 68 jours du coup d’envoi de l’ Euro 2024 , tous les regards sont braqués sur les performances de nos joueurs phares dans leur club respectif. Et à ce petit jeu, on peut dire que la journée de samedi a été faste, principalement pour deux de nos Diables rouges. Presque banale dans le chef d’un Kevin De Bruyne qui nous a habitués à tutoyer la perfection depuis près d’une dizaine d’années.

Le maestro belge, revenu de blessure avec Manchester City début janvier, n’avait plus marqué depuis son retour à la compétition malgré de nombreux caviars délivrés. Samedi après-midi, sur le pré de Crystal Palace, « KDB » a régalé tous les observateurs de football. En trois actes. 100e but avec City Un bijou du pied droit, après 13 minutes, pour trouver la lucarne opposée et égaliser alors que les Sky Blues étaient menés après moins de 180 secondes. Un assist, peu après l’heure de jeu, pour offrir à Erling Haaland sa 19e rose de la saiso

Kevin De Bruyne Manchester City Crystal Palace Football Euro 2024

Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudinfo_be / 🏆 1. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pour l’histoire : Kevin De Bruyne a inscrit son 100e but avec Manchester City (vidéo)Face à Crystal Palace, le Diable rouge a inscrit son 100e but toutes compétitions confondues avec City.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Centième but pour Kevin De Bruyne avec Manchester City qui s'impose à Crystal PalaceEn déplacement à Crystal Palace, Manchester City a enlevé les trois points après avoir été mené au score (2-4) lors de la 32e journée de Premier League.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

– Manchester City, De Bruyne sert Stones qui ouvre le score (0-1)Ce dimanche, une grande partie de l’Angleterre aura les yeux tournés vers Anfield où Liverpool reçoit Manchester City...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Pas de vainqueur entre Liverpool et Manchester City, De Bruyne délivre un nouvel assistCe dimanche, une grande partie de l’Angleterre aura les yeux tournés vers Anfield où Liverpool reçoit Manchester City...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Choc Manchester City-Arsenal : Guardiola compte sur De Bruyne face à Arsenal et TrossardLa lutte à trois au sommet de la Premier League pourrait connaître un nouveau tournant avec le choc Manchester City (3e avec 63 pts) et Arsenal (1er avec 64 pts) dimanche dans l’antre des « Cityzens », soit le duel du « maître » Guardiola face à « l’apprenti » Arteta et les retrouvailles De Bruyne, Doku et Trossard.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

De Bruyne est 'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Manchester City' pour GuardiolaPour Pep Guardiola, Kevin De Bruyne est 'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Manchester City' après la prestation du Diable Rouge dans la victoire 2-4 des Cityzens à Crystal Palace samedi en championnat.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »