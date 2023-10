Kerstconcert Ne Formidabele Kessemis brengt opnieuw hulde aan Louis Neefs: “Even lang overleden als dat hij bi

. Het kerstconcert in de Stadsschouwburg staat dit jaar meer dan ooit in het teken van Louis Neefs. “Want mijn broer is dit jaar even lang overleden als dat hij geleefd heeft”, zegt Connie Neefs.is intussen een Mechelse traditie geworden. Wat zeven jaar geleden begon als een eenmalig huldeconcert aan Louis Neefs, is intussen aan haar vijfde editie toe. Ook dit jaar zijn Connie Neefs en haar dochter Hannelore de centrale artiesten. Zij brengen verschillende gastartiesten met zich mee.

“Kerstmis is ieder jaar opnieuw een speciaal moment”, klinkt het. “Het brengt een sfeer met zich mee die je op geen enkel ander moment van het jaar ervaart. Dat willen we ook in de Stadsschouwburg tot uiting brengen. Het concert moet een thuisgevoel geven aan de mensen zodat ze samen met vrienden en familie Kerstmis kunnen vieren. Als de bezoekers na afloop met een warm gevoel naar huis gaan, dan zijn wij gelukkig.

Het Mexicaanse foodconcept Alma Libre opent op 31 oktober de deuren in de Scheldestraat, op het Antwerpse Zuid. De geheimen van de Mexicaanse keuken ging Karen Van den Keybus (37) persoonlijk in …De druk wordt wat opgevoerd bij KV Mechelen. De Kakkers zijn na een 1 op 15 in de degradatiezone verzeild geraakt. Tegen Cercle Brugge kan er zaterdag dus maar beter gewonnen worden, besefte ook …

Een 30-jarige man uit Mechelen werd door de strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden en een boete. Tijdens een ruzie deelde de man een duw en klappen uit … In Wintam, een deelgemeente van Bornem, is donderdagavond een koppel zestigers dood aangetroffen na een vermoedelijk gezinsdrama. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend. Dat wijst …

De staking bij De Lijn laat zich ook in de Mechelse regio sterk voelen. Slechts enkele buschauffeurs gingen vrijdag aan het werk. Er wordt in zowat heel Vlaanderen gestaakt omdat De Lijn … De politie heeft donderdag op het Battelcomplex (N16) in Mechelen een vrachtwagenchauffeur betrapt die rondreed onder invloed van cannabis. De chauffeur beging ook verschillende inbreuken, die hem …Twee woningen in Mechelen-Zuid waren het doelwit van inbrekers. In een van de twee gingen ze uiteindelijk niet binnen. In een appartement in het centrum vond een diefstal plaats.

