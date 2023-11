Kerkhoven krijgen veel bezoek op Allerheiligen, morgen blijven ze gesloten: “Bloemen zullen wegwaaien maar toc

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee.

Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Allerheiligen wordt grijs en natAllerheiligen gaat grotendeels droog maar vrij bewolkt van start, met in de namiddag opnieuw regen of buien vanaf Frankrijk. Lire la suite ⮕

Amoerfoe dompelt Allerheiligen onder in wereldmuziekVoor het derde jaar op rij neemt Herentals deel aan Reveil, een Vlaams initiatief om op begraafplaatsen een melancholisch eerbetoon te brengen aan de overleden op Allerheiligen. Lire la suite ⮕

Op Allerheiligen herdenkt Kamiano overleden dak- en thuislozenIn de Carolus Borromeuskerk aan het Hendrik Conscienseplein vond een herdenkingsplechtigheid plaats voor de dak- en thuislozen die afgelopen jaar zijn overleden. Het is een initiatief van Kamiano. De plechtigheid wordt opgedragen aan de ‘vrienden van de straat’. Lire la suite ⮕

FBI: “Terreurdreiging tegen VS bereikt heel ander niveau, tijd om bezorgd te zijn”De dreiging van terreuraanslagen tegen de Verenigde Staten heeft een “heel ander niveau” bereikt sinds Amerika’s bondgenoot Israël in oorlog is met de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Dat heeft de directeur van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI gezegd. Lire la suite ⮕

Let op met javel en waarom je best je bloemen op schaaltje zet: een handleiding voor een propere grafzerk1 november nadert. Tijd om de graven van onze dierbare overledenen te gaan poetsen. En een bloemetje mee te nemen. “Maar pas op hoe je poetst en waar je dat bloemetje zet”, waarschuwen experts. Lire la suite ⮕