Katten hebben 276 verschillende gezichtsuitdrukkingen en die zijn vooral positief

Dichtgeknepen ogen, vernauwde pupillen, een lik over de lippen. Wie zich ooit afgevraagd heeft of zijn of haar kat hier iets mee wilden zeggen, had het waarschijnlijk juist. Want uit een onderzoek dat vorige maand gepubliceerd werd in het tijdschriftblijkt dat katten heel veel gezichtsuitdrukkingen hebben. De twee Amerikaanse wetenschappers achter het onderzoek telden er maar liefst 276 waarmee gedomesticeerde katten met elkaar communiceren.

“Onze studie toont aan dat kattencommunicatie complexer is dan eerder werd aangenomen”, vertelde coauteur Brittany Florkiewicz, een evolutionair psycholoog aan het Lyon College in Arkansas, woensdag aanFlorkiewicz legde uit dat gedomesticeerde katten doorgaans sociaal toleranter zijn dan hun wilde soortgenoten vanwege het feit dat ze in de nabijheid van mensen leven.

Je kat wil iets zeggen als hij spint: “Het is belangrijk dat je als baas weet hoe het met je kat gaat” Om de gegevens te verzamelen filmde geneeskundestudent en hoofdauteur van de studie Lauren Scott tussen augustus 2021 en juni 2022 53 katten in een plaatselijk kattencafé in Los Angeles. Het ging om katten van beide geslachten die gesteriliseerd of gecastreerd waren. Ze hadden ook allemaal korte haren. Van de 194 minuten aan videobeelden die verzameld werden, legde ze 186 katachtige interacties vast. headtopics.com

De onderzoekers beoordeelden de verschillen in expressie met een codeersysteem dat speciaal is ontworpen voor katten, het Cat Facial Action Coding System. Ze keken naar het aantal en de soorten gezichtsspierbeweging. Ademen en gapen werden niet meegerekend.

Een betekenis plakken op de uitdrukkingen, deden ze niet. Maar 45,7 procent van de gedecodeerde uitdrukkingen zouden vriendelijk geweest zijn, terwijl 37 procent agressief was. Een vriendelijke uitdrukking wordt getoond wanneer de oren en de snorharen naar voren bewegen terwijl de ogen zich sluiten. Een agressieve kat heeft vernauwde pupillen, plattere oren en maakt een tongbeweging over de lippen. headtopics.com

Grote spin die weg oversteekt, veroorzaakt zwaar verkeersongeval in Amerikaans nationaal parkEen motorrijder is zaterdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een botsing veroorzaakt door een tarantula. Dat hebben functionarissen van het Death Valley National Park in Californië bekendgemaakt. Lire la suite ⮕

Schattige vleermuisjes en Dracula’s gespot in het asiel: “Elk dier heeft een eigen verhaal”Er zitten plots vleermuizen in het Gentse Dierenasiel: ze hebben vier poten en zijn extreem schattig. Maar opgelet, want ook Graaf Dracula dwaalt er rond. Voor Halloween zet het asiel graag de senior honden en katten eens in de schijnwerpers. Lire la suite ⮕

Probatie-opschorting voor Heistenaar die betrapt wordt op bezit van kinderpornoEen twintiger uit Heist-op-den-Berg kreeg van de correctionele rechtbank in Mechelen een probatie-opschorting. De man was door een gespecialiseerd Amerikaans centrum betrapt op het zoeken naar en bekijken van kinderporno. Op zijn computer werd er ook een foto van kindermisbruik aangetroffen. Lire la suite ⮕

Israëlisch leger zegt Hamasleider geraakt te hebben die verantwoordelijk is voor 7 oktoberHet Israëlische leger heeft dinsdag gemeld dat zijn straaljagers een hooggeplaatste Hamascommandant hebben getroffen die verantwoordelijk was voor de terreuraanslagen van 7 oktober op twee gemeenschappen. Lire la suite ⮕

OKAN-leerkracht Nickhail Popelier: ‘Ik weiger om les te geven uit compassie’‘Mijn OKAN-leerlingen hebben vaak erge dingen meegemaakt, maar toch wil ik dat ze hoge verwachtingen hebben’, zegt leerkracht Nickhail Popelier, die deel uitmaakt van De Leraarskamer van Knack. Lire la suite ⮕