Katja Daman neemt ontslag als gemeenteraadsvoorzitter: “Wil spreekbuis van Vooruit worden”

Katja Daman (Vooruit) heeft haar ontslag aangekondigd als voorzitter van de gemeenteraad in Sint-Gillis-Waas. Op het einde van de gemeenteraad van donderdagavond kondigde ze aan vanaf volgende …Negentien vertegenwoordigers van verschillende basisscholen in Sint-Gillis-Waas kwamen woensdag voor het eerst samen om de eerste kinderraad in de gemeente op te starten. “Het is van belang om de …

De mannen van Vamos Stekene Sint-Gillis-Waas, nieuwkomer in Nationale 1, hebben hun tweede driepunter van het seizoen beet. De Waaslanders klopten in eigen huis VC Puurs-Sint-Amands met 3-1.Hieronder vindt u alle uitslagen en alle doelpuntenmakers van alle weekendmatchen in het Oost-Vlaamse voetbal., het project over het Lokerse caféleven de voorbije eeuwen, heeft de Wase Erfgoedprijs 2023 gewonnen.

In de kelder van het klassement in tweede provinciale C heeft Sporting Sint-Gillis-Waas zondag een goede zaak gedaan door hekkensluiter KV Sint-Gillis-Dendermonde met lege handen naar huis te …Nu de werken voor de aanleg van nieuwe waterstofleiding tussen Gent en Opwijk zo goed als afgerond zijn, plant netbeheerder Fluxys in 2025 een nieuwe leiding. Die zal opnieuw een aantal Wase …

Nadat enkele weken geleden nog in vijf sets werd gewonnen tegen Tesla Lint, was het lang wachten op nieuwe puntenwinst voor Vamos Stekene-Sint-Gillis-Waas. Maar nu is ook de eerste driepunter een …Een gepensioneerde man die na een cafébezoek met zijn wagen in een waterpartij was beland, moet een alcoholslot in zijn voertuig laten plaatsenEzelopvang Anegria en kattenopvang Heartbeat in Sint-Gillis-Waas krijgen 19.508 euro financiële steun van de Vlaamse overheid.

Nieuwkomer Beau Ponnet beleeft een heus voetbalsprookje met promovendus Voorde-Appelterre, dat na een nul op zes zwaar uithaalde tegen Oostkamp. De 24-jarige linkermiddenvelder uit Sint-Pauwels …

Minister Vandenbroucke (Vooruit) wil Ozempic nu toch ook beschikbaar stellen voor mensen met ernstige obesitasDe Taskforce Onbeschikbaarheden van het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG heeft woensdag de aanbeveling geformuleerd om het geneesmiddel Ozempic uitsluitend voor te behouden voor patiënten met diabetes type 2 en een aantal mensen met ernstige obesitas. Lire la suite ⮕

DE INSIDER. Is verbod op Ozempic tegen obesitas de oplossing? “Weeral is overgewicht de ‘schuld’ van de mensenMinister Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil Ozempic enkel voorbehouden voor diabetespatiënten, en verbieden voor wie wil vermageren. Zo wil hij het tekort aan het populaire medicijn tegengaan. Maar veel mensen voelen zich onterecht geviseerd. Lire la suite ⮕

Vooruit speelt Frank Vandenbroucke uit in Vlaams-BrabantFrank Vandenbroucke (Vooruit) zal bij de federale verkiezingen van volgend jaar de Vlaams-Brabantse Kamerlijst trekken. ‘Dat is net beslist, ja, de kogel is door de kerk’, zei Vandenbroucke vrijdagochtend op Radio 1. Lire la suite ⮕

Frank Vandenbroucke gaat Kamerlijst van Vooruit in Vlaams-Brabant trekken: “De kogel is door de kerk”Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaat bij de verkiezingen van volgend jaar in juni voor Vooruit de Kamerlijst trekken in Vlaams-Brabant. Dat kondigde hij vrijdag zelf aan in een interview op Radio 1. Lire la suite ⮕

Sander, eerste acteur in een rolstoel afgestudeerd aan het conservatorium: “Ik wil gezien worden”Met een beloftevol afstudeerproject en “niet al te veel obstakels” is Sander Deckx (29) als eerste acteur in een rolstoel ooit afgestudeerd aan een Vlaamse theateropleiding. Sander behaalde een diploma in de woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Lire la suite ⮕

Matthias Casse kijkt uit naar EK judo: “Wil heel graag nog eens goud pakken”Matthias Casse is volgende week in het Franse Montpellier het speerpunt van de twaalfkoppige Belgische delegatie op het EK judo (3-5 november). De 26-jarige Antwerpenaar veroverde in de categorie tot 81 kg eerder dit jaar goud op de Masters en zilver op het WK. Het EK is zijn derde hoofddoel van het seizoen. Lire la suite ⮕