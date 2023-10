Kassandra Missipo : 'On jouait contre une des meilleures équipes du monde, on peut être fières !'

Les Red Flames se sont inclinées 1-0 à Leicester ce vendredi soir face à l’Angleterre. Une défaite, certes, mais pas seulement un but dans une rencontre où les Belges n’ont pas démérité du tout contre les championnes d’Europe. Kassandra Missipo oscillait entre fierté et déception à l’issue de la rencontre au micro de l’Union Belge.

' La déception était malgré tout présente : 'On peut être fières parce qu’on a fait ce qu’on avait prévu de faire avec le staff, mais je suis quand même déçue qu’on ait perdu ce match. On a aussi eu nos chances et on aurait pu mettre un but. Mais c’est le foot, on verra mardi.

