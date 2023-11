Karen râle en découvrant le courrier qui lui est adressé : « 195 euros alors que j’étais dans ma rue, c’est

Karen De Schutter est une habitante en colère. Le mois dernier, le vendredi 6 octobre pour être précis, cette Limbourgeoise circule dans la Diestersteenweg, une rue de Bering qui est accessoirement celle où elle est domiciliée. Oui mais voilà, alors que son compteur indique 58 km/h, la jeune femme est flashée par la police.Le verdict tombe quelques semaines plus tard lorsqu’elle reçoit le courrier redouté de la police.

Et lorsqu’on lui fait remarquer qu’elle aurait tout de même reçu une amende dans une zone 50, la jeune femme a déjà une réponse toute faite. « Mais pas de beaucoup. Et je suis une conductrice professionnelle. Je ne mets pas les enfants en danger. Je pense que ce type d’amendes est tout à fait excessif et surtout utile pour remplir les caisses de la commune.

