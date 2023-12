Karel Sabbe : le coureur d'ultra-trail qui repousse les limites

Karel Sabbe a repoussé ses limites à deux reprises en 2023, ainsi que celles de l'ultra-running. Quel est son secret ? "Le bonheur inattendu" est inscrit sur la porte de la ferme que Karel Sabbe a restaurée à Anzegem. "Le nom d'un petit café à Gand où nous vivions autrefois. Cela correspond également à ma vision de la vie : si vous le cherchez trop, vous ne trouverez pas le bonheur.

" Le Flamand a connu le bonheur inattendu en 2016 lorsqu'il a parcouru les 4265 kilomètres du Pacific Crest Trail, un sentier qui traverse le Mexique, les États-Unis et le Canada. Non seulement il a battu le record de ce sentier en plus de 52 jours, mais il a surtout vécu une expérience très intense, enchanté par la nature, qui lui a donné envie d'en faire plus. En mars, il a franchi la ligne d'arrivée des Barkley Marathons, parcourant plus de 160 kilomètres en moins de 60 heures sur un parcours difficile - il était le dix-septième coureur à réussir cet exploit en 35 ans de Barkley Marathons





