Kapster van Jean-Marie Pfaff zet villawijk De List in rep en roer

La résidente Medine Iliksiz prévoit de transformer son garage en un petit salon de coiffure, ce qui provoque l'agitation dans le quartier paisible de De List à Schoten. Certains habitants s'inquiètent des nuisances potentielles. En outre, le parti politique N-VA de Schoten propose Christof Victor comme nouveau conseiller municipal pour les domaines de la culture, du patrimoine et des affaires civiques.

Enfin, le célèbre café Breughel ferme définitivement ses portes après des décennies d'activité, ce qui déçoit de nombreux habitués. Dans le championnat provincial, l'équipe d'Alberta Schilde remporte une victoire écrasante de 10-1 contre Sint-Job, son concurrent direct pour le titre

GVA: Lichaam in Deurne na 31 jaar geïdentificeerd: “Rita was een mooi persoon die dol was op reizen”Het lichaam van een vrouw die in 1992 werd gevonden in Het Groot Schijn in Deurne kon dankzij Operatie Identify Me worden geïdentificeerd. Het gaat om een Britse vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer werd met geweld om het leven gebracht. Met oog op het vinden van een mogelijke dader doet het parket een nieuwe oproep.

KNACK: Donald Trump wil migratieplan uitvoeren in tweede termijnDonald Trump is van plan om zijn migratiebeleid uit te breiden en grootschalige uitzettingen uit te voeren als hij terugkeert in 2025. Het plan omvat onder andere het opsporen, opsluiten en uitzetten van sans-papiers, het aanpassen van de grondwet om de nationaliteit van degenen die op Amerikaanse bodem geboren worden te ontnemen, en het herleven van het moslimverbod. Het migratieplan heeft tot doel zowel legale als illegale migratie te beperken en zal naar verwachting juridisch worden betwist.

NİEUWSBLAD_BE: Israëlisch leger voert “gerichte” operatie uit in Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza: “Ze schieten en we horen explosHet Israëlische leger heeft in de nacht van dinsdag op woensdag laten weten dat het een “gerichte operatie” uitvoert tegen de Palestijnse islamisten van Hamas in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza. Volgens de Palestijnen zijn minstens tientallen Israëlische soldaten het ziekenhuis binnengedrongen, hebben die er geschoten en waren explosies te horen.

GVA: Vrouw (44) in levensgevaar na ongeval met tram op het KielEen 44-jarige vrouw is dinsdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op het Kiel. Het slachtoffer werd bij het oversteken aangereden door een tram. Vermoedelijk had de vrouw door het regenweer de tram niet of te laat opgemerkt.

GVA: Ondanks extra bedden voor daklozen vreest Antwerpse winteropvang tekort: “Woningcrisis maakt het er niet beterWoensdagnacht komen er een honderdtal extra bedden bij in de nachtopvang voor dak- en thuislozen in Antwerpen. Of dat genoeg zal zijn, is nog afwachten. “Vorig jaar zaten we nauw tegen onze maximumcapaciteit aan. De huidige woningcrisis maakt het er niet beter op”, stelt CAW Antwerpen.

NİEUWSBLAD_BE: Bewoners van dit pittoreske plaatsje hebben het gehad met Kerstmis: “Iedereen is welkom, maar niet dan”De eindejaarsfeesten komen er langzaam aan, maar daar kijken ze in het Britse Shere niet naar uit. In het dorpje in graafschap Surrey werden de films The holiday en in mindere mate Bridget Jones’s Diary gedraaid. Ze zijn de kersttoeristen er grondig beu.

