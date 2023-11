Kangoeroes Mechelen na stuntzege in Panathinaikos Athene bijna zeker van kwalificatie

In de Griekse hoofdstad was Kangoeroes Mechelen drie kwarts lang op achtervolgen aangewezen. Jazmine Jones (17 punten) en Anna Stamalamprou (18 punten) waren de bewerkers van de bonus van PanathinaikosAthene: 29-20, 50-41 (halfweg) en 69-62 na drie kwarts.

In het slotkwart nam de ploeg van coach Arvid Diels het commando over. Dit met collectief basketbal en via Heleen Nauwelaers (15 punten) , Laure Resimont, Rae Burrell (20 punten), de met een double-double uitpakkende Catherine Reese (21 punten, 11 rebounds), Elina Aarnisalo (10 punten, 9 assists) en Annie Kibedi (8 punten, 6 rebounds). De Maneblussers vonden na een nagelbijter de aansluiting en wonnen uiteindelijk met … vier punten.

In eigen midden verloor het met vier punten van Panathinaikos. Kangoeroes Mechelen heeft wel één zege meer dan de Griekse dames. Met 3 op 4 staat het momenteel met Besiktas Istanbul op de eerste plaats in poule E. Op 22 november trekt het naar het Turkse Istanbul en op 30 november ontvangt het in de Heylen Vastgoed Basket Campus in Merksem het Slowaakse Slavia Bystrica. headtopics.com

: Aarnisalo 10, Kibedi 8, Nauwelaers 15, Reese 21, Resimont 10, Burrell 20, Denys 0, Guijt 0, Strautmane 0

