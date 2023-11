Kangoeroes Malines va gagner de quatre points au Panathinaikos

Dans un groupe indécis, les Malinoises rejoignent Besiktas Istanbul (qu'elles avaient battu lors de leur première confrontation) en tête du classement et font un grand pas vers la qualification pour les 16es de finale. Les deux premiers de chacun des douze groupes ainsi que les huit meilleurs seconds qui sont qualifiés.

du terme et assurer leur succès avec un lancer-franc de leur meneuse finlandaise Elina Aarnisalo (10 points, 2 rebonds, 9 assists). Les autres artisanes de ce succès auront été l'Américaine Catherine Reese (21pts, 11rbds) et la polyvalente Heleen Nauwelaers (15pts, 4 rbds, 2 assists, 2 interceptions). Malines se rendra au Besiktas le 22 novembre au retour de la trêve internationale.

Kangoeroes Mechelen na stuntzege in Panathinaikos Athene bijna zeker van kwalificatieKangoeroes Mechelen realiseerde op de vierde speeldag van de EuroCup Women een schitterende zege on the road en bij Panathinaikos Athene. De Mechelse dames zijn met 3 op 4 en met nog twee speeldagen op het programma bijna zeker van kwalificatie.

Coupe de Belgique : Knokke surprend Malines aux tirs au but et se qualifie pour les huitièmesKnokke, équipe évoluant en troisième division, a créé la surprise lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique mardi soir en éliminant Malines,.

Sterk Kangoeroes Mechelen duwt Leuven Bears dieper wegIn een vooruitgeschoven wedstrijd in de BNXT League won Kangoeroes Mechelen bij Leuven Bears. Met 4 op 7 blijven de Mechelaars in de top-5 meedraaien. De Leuvenaars tellen 2 op 7 en zakken verder weg in het klassement.

Voici les meilleures destinations automnales pour les étudiantsLa pause approche et nous avons hâte. Alors, on part où à la Toussaint et surtout, on part pour pas cher car on est étudiants. On part en avion ou en train ? Petit budget et budget moyen, les destinations seront pour tous les goûts. Comme à chaque fois, tu pourras retrouver les vols sur l'application Skyscanner.

Les technologies de Damien Ernst (ULiège) sur les éoliennes au Groenland vont être utilisées par uneLes technologies mises au point par Damien Ernst et son équipe pour créer des pôles d'énergie renouvelable, comme avec son projet de milliers d'éoliennes au Groenland, vont être utilisées par TES, une start-up mondiale spécialisée en énergie verte. Un premier essai devrait avoir lieu dans le désert marocain.

Les 425 « bombes climatiques » mondiales qui peuvent empêcher d'atteindre les Accords de ParisEntre 2020 et 2022, au moins vingt nouvelles 'bombes' ont été mises en exploitation, selon une enquête collaborative à laquelle a participé Le Soir, écrit