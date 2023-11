Kaneelbroodjes

De Zweden hebben het begrepen: koffiepauze is geen luxe, het is een recht. En bij die kop koffie komt een praatje en een kanelbullar: een kaneelbroodje. Zo’n kanelbullar is een licht, zoet gistdeeg gevuld met bruine suiker, boter en kaneel. Soms kunstig bij elkaar gebonden tot een knoop, soms opgerold tot een spiraaltje. Altijd is het troostend, altijd wil je er nog een.

Het zachte, extreem licht en luchtige gebakje komt er dankzij een extreem nat deeg dat je weleens zou kunnen frustreren. Maar weet dat dit deeg ook enorm vergevingsgezind is: je kunt eraan trekken en sleuren zonder dat het een krimp geeft – je kunt dus weinig misdoen.

Onze inspiratie voor het deeg komt uit ons favoriete receptenmagazine Bon Appétit. De vulling is geen nieuwerwetse dadelcrème of een andere gezonde hack, maar de klassieke suiker-botervulling. Er kan niets tegen op. Hou je erg van kardemom, wissel de hoeveelheden kaneel en kardemom dan gewoon om. Het glazuur is lekker fris door de citroen en pept het geheel wat op. Wil je dit broodje eten bij het ontbijt, dan kun je het glazuur ook weglaten.1. headtopics.com

2. Doe in een grote mengkom de bloem, het zout en het bicarbonaat. Gebruik een mixer met deeghaken (of draai het deeg in de cutter, dit werkt ook). Giet het vloeibare mengsel langzaam bij de bloem terwijl je mixt. Blijf ongeveer 3 minuten kneden met de deeghaken of in de cutter. Haal daarna het deeg uit de kom en stort op het aanrecht. Op dit moment is het deeg erg plakkerig, maar kom niet in de verleiding om er extra bloem aan toe te voegen, anders krijg je later taai gebak.

3. Kneed het deeg met de hand tot het elastisch wordt en iets minder plakkerig. Als het te erg kleeft, kan je je handen een beetje vettig maken met wat olie. Rol het deeg daarna uit tot een min of meer rechthoekige lap van ongeveer 2 cm dik en vouw het dubbel door het verste eind naar je toe te vouwen, vouw daarna nog dubbel door het linkse uiteinde naar rechts te vouwen. Rol opnieuw uit en herhaal dit nog een keer. Maak daarna van het deeg een bol. headtopics.com

KaneelbroodjesSpeciaal voor de herfstvakantie duikelen we de gezelligste recepten uit De Standaard Magazine op. Vandaag: de kaneel-kardemombroodjes van bakexperte Barbara Serulus. Lire la suite ⮕