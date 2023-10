Kandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een bee

tje zenuwachtig”Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”

Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man en macht gezocht”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”‘Friends’-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi

Kandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beeErik Van Looy kijkt al weken uit naar de komst van Toby Alderweireld, die als verdediger bij zijn geliefde Antwerp speelt. Maar niet alleen Erik is onder de indruk wanneer Toby plaats neemt op de oranje zeteltjes, ook zijn medekandidaten zien hem graag komen: “Ik ben Alex nu al helemaal vergeten. Lire la suite ⮕

Toby Alderweireld kan inbraakpoging van zich afzetten, maar: “Mijn vrouw zal voor lange tijd niet meer alleenToby Alderweireld (34) ging in de topper op Jan Breydel - zoals we dat van hem gewoon zijn - voorop in de strijd. Met een kopbalkans kwam de kapitein van Antwerp zelfs dicht bij de winning goal. Nochtans had de verdediger er bewogen dagen opzitten. Lire la suite ⮕

REACTIES. Alderweireld: “Pas wanneer we worden weggespeeld, zou ik van een crisissfeer spreken”“Hier mag je niet op deze manier verliezen”, besefte kapitein Toby Alderweireld (34) na de 2-1-nederlaag bij Club Brugge. “Het Brugse publiek was aan het fluiten, tot we aan het einde van de eerste helft op de linkerkant niet goed stonden op te letten. Lire la suite ⮕

Michael Freilich (N-VA): ‘Ik ben bezorgd over de veiligheid van mijn kinderen’Michael Freilich (N-VA) is volgens De Zondag het enige joods parlementslid in het land. Vreest hij dat het conflict in tussen Israël en Hamas overwaait Lire la suite ⮕

ChatGPT: wat krijg ik voor die ‘Plus’?Wie de nieuwste en beste versie van ChatGPT wil gebruiken, kan een ChatGPT Plus abonnement nemen. Wat krijgt u dan extra, en loont het de moeite? Lire la suite ⮕