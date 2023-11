Kanaalweg wordt verbreed en krijgt een gescheiden rioleringsstelsel

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …Mortselaar wandelde al door alle Antwerpse gemeenten: “Nog 85 te gaan voor alle Vlaamse gemeenten”

Samen met provinciegouverneur Cathy Berx wandelde Steven Terlaeken uit Mortsel door Laakdal. Met deze wandeling heeft hij in alle Antwerpse gemeenten een wandeltocht gemaakt en zijn wandelproject …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Sint-Dimpna B heeft na negen wedstrijden zonder zege eindelijk gewonnen. Laakdal werd in een uitduel verslagen. headtopics.com

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseMaaltijdleverancier Veresto biedt klanten mogelijkheid om zelf menu samen te stellen: “Senioren willen meer zelfbeschikking” headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armerDavy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

BUURTREPO. Aangepaste verkeerssituatie op vesten niet door iedereen positief onthaald: “Tweerichtingsverkeer iNog voor het einde van het jaar wordt de verkeerssituatie op de Mechelse Vesten, ter hoogte van de Olivetenvest en de Guido Gezellelaan, aangepast. Tussen het kruispunt met de Battelsesteenweg en het kruispunt van de vroegere McDonalds worden de Vesten opnieuw tweerichtingsverkeer. Maar… enkel voor bewoners uit de buurt van de Battelsesteenweg. Lire la suite ⮕

Het wordt nóg moeilijker dan gedacht om de klimaatopwarming te beperkenHoeveel CO2 kunnen we nog uitstoten terwijl we de opwarming van de aarde toch beperken tot 1,5 graad? Veel minder dan gedacht, zo blijkt uit een nieuwe gezaghebbende studie. En daar spelen aerosolen een belangrijke rol in. Lire la suite ⮕

Advocaat van Michael Schumacher legt uit waarom er weinig info over zijn medische toestand wordt vrijgegevenSinds zijn ski-ongeval in 2013 is er nog maar weinig informatie over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher naar buiten gekomen en zijn advocaat legt in een gesprek met het Duitse ‘LTO’ uit waarom. Lire la suite ⮕

Advocaat van Michael Schumacher legt uit waarom er weinig info over zijn medische toestand wordt vrijgegevenSinds zijn ski-ongeval in 2013 is er nog maar weinig informatie over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher naar buiten gekomen. Zijn advocaat legt in een gesprek met het Duitse LTO uit waarom. Lire la suite ⮕

Dame wordt op heterdaad betrapt tijdens winkeldiefstalE.S. verscheen voor de correctionele rechtbank in Turnhout omdat ze verdacht wordt van winkeldiefstal en drugsbezit. Lire la suite ⮕

Nog tot vrijdag verkeershinder aan Horstebaan in Schoten: kruispunt wordt heringerichtAan de Horstebaan in Schoten is er tot en met vrijdag verkeershinder. Het kruispunt is er volledig afgesloten voor auto’s en brommers. De gemeente is er begonnen met de herinrichting van het kruispunt waar de zevenjarige Loes bijna drie jaar geleden om het leven kwam. Lire la suite ⮕