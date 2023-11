Kan Zelenski het vuur van de vrijheidsstrijd brandende houden?

Het gevaar bestaat dat Zelenski’s niet-aflatende pleidooi voor meer wapens zich tegen hem zal keren. — © reutersBovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

‘Ik heb deelgenomen aan huis-aan-huisgevechten in Gaza, ik weet dat geweld alleen niet tot vrede zal leiden’Een zwijgplicht voor ‘onze’ emotiesStefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakteBernie Sanders in Brussel: ‘Ik ben geen radicaal. De meeste van mijn plannen worden massaal gesteund’

Guerre Israël-Gaza : Chypre veut ouvrir un couloir maritime pour l’aide humanitaire avec GazaChypre a indiqué mardi intensifier ses efforts pour obtenir un soutien concret afin d'ouvrir un couloir maritime pour... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : coupure 'totale' d'internet et du téléphone à GazaL'opérateur palestinien de télécommunications Paltel a annoncé mercredi une coupure 'totale' des lignes téléphoniques... Lire la suite ⮕

De wereld vindt dat Israël te ver gaat door pijlen te richten op ziekenhuizen in GazaHet Israëlische dreigement om hospitalen in Gaza met honderden patiënten en 10.000 ontheemden te bombarderen, leidt tot wereldwijde afkeuring. Ook de VS benadrukken steeds vaker dat Israël meer moet doen om Palestijnse burgers te ontzien. Lire la suite ⮕

Rekenhof schetst ontnuchterend beeld van Brusselse overheidsfinanciën: “Hoe kan het dat deze ellende jaar na jHet Rekenhof heeft dinsdag het 28ste Brusselboek gepubliceerd, de jaarlijkse doorlichting van de overheidsfinanciën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarin wordt een ontnuchterend beeld geschetst van de Brusselse begroting, waarbij de schulden jaar na jaar “aanzienlijk” blijven stijgen. Lire la suite ⮕

President Volodimir Zelenski bezorgd omdat interesse in oorlog in Oekraïne afneemt: “Het engste is dat de wereOekraïens president Volodimir Zelenski is moe. Moe door de aanhoudende oorlog in zijn land en moe omdat hij zijn bondgenoten er telkens opnieuw van moet overtuigen dat Oekraïne mits hulp van Rusland kan winnen. “Het engste is dat een deel van de wereld gewend geraakt is aan de oorlog. Lire la suite ⮕

Zelenski uit frustratie over ‘oorlogsmoeheid’ in WestenDe Oekraïense president klaagt dat het Westen te snel succes verwacht van het tegenoffensief tegen Rusland. In de VS waarschuwt de regering-Biden dat ‘Poetin succesvol zal zijn’ als de steun voor Oekraïne wegvalt. Lire la suite ⮕