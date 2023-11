Kalmthout organiseert groepsaankoop inheemse hoogstambomen

Met het initiatief ‘Kalmthout boomt’ wil de gemeente haar inwoners aansporen om mee werk te maken van meer bomen in de gemeente. Want bomen zijn belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming én …

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …Kalmthout won zondag van GR Katelijne. Kalmthout won het duel met 0-3.Dit jaar stelde de politie van zone Grens heel wat inbraken en pogingen tot inbraken vast in de regio. De teller stond deze maand al op 150. De inbrekers richten zich daarbij op tuinhuizen en garages.

DE GRENS. Een potvis spotten, zandkastelen bouwen of springen op luchtkussen van 1.000 vierkante meter: vijf tips voor een herfstvakantiedag in Nederland Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: "Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel"Toegangsregels lage-emissiezones worden rechtvaardiger en socialer

Na 50 jaar leegstand herleeft sprookjesachtig kasteeldomein in Mechelen: “We delen onze taart graag met de gemeenschap”

Kalmthout lanceert ‘Kalmthout boomt’ voor meer bomen in de gemeenteMet het initiatief ‘Kalmthout boomt’ wil de gemeente haar inwoners aansporen om mee werk te maken van meer bomen in de gemeente. Want bomen zijn belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming én ze beschermen de tuin in droge periodes. Er komt een groepsaankoop om samen inheemse bomen aan te kopen aan een goede prijs. Lire la suite ⮕

Overduidelijke overwinning voor Kalmthout tegen GR KatelijneKalmthout won zondag van GR Katelijne. Kalmthout won het duel met 0-3. Lire la suite ⮕

Lize Feryn opent samen met haar zussen eerste winkel: “Klassiek met een twist en tijdloos”Yanne (36), Mira (35) en Lize (30) Feryn openen Boutique Feryn in de Deerlijkse Driesknoklaan. Op gezette tijden kan je er snuisteren tussen hun creatieve creaties. Die worden al acht jaar lang gemaakt in Atelier Feryn, dat op hetzelfde adres gevestigd is. Lire la suite ⮕

Nichtjes maken kinderboek over leven met (iemand met) beperkingDe vader van Nona Van Looy liep 22 jaar geleden in Italië een dwarslaesie op na een zwaar ongeval. Jarenlang broedde ze op het idee om daar een kinderboek over te schrijven. Dat is nu uit, met tekeningen van haar nicht Ineke. Lire la suite ⮕

Weerbericht: Eerst droog met opklaringen, later bewolkt met kans op regenDinsdag start grotendeels droog met over grote delen van Vlaanderen mogelijk brede opklaringen. Elders is het veeleer grijs met veel lage wolken en soms zelfs nevel of mist. Lire la suite ⮕