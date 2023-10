Kalle Rovanpera : 'Les autres vont pousser très fort... et on aura la plus mauvaise position sur la route'

Le Rallye d'Europe centrale constitue le douzième rendez-vous du championnat du monde des rallyes (WRC) en 2023. Ouvreur ce vendredi, Kalle Rovanpera (Toyota) s'est installé à la... première place. 'C'était une super bonne journée pour nous. La position de départ était à notre avantage. La matinée était bonne.

L'après-midi, c'était très mauvais pour tout le monde. Les différences étaient beaucoup moins présentes. L'objectif, c'est de remporter ce rallye. Mais je pense que les autres vont pousser très fort samedi. On aura cette fois la plus mauvaise position sur la route. Les choses vont changer. Je ne compte pas prendre tous les risques non plus.

