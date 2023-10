Kalle Rovanpera : 'Je vais encore plus apprécier ce titre que le premier... les records ? Ça ne m'intéresse pas'

Kalle Rovanpera (Toyota) a décroché ce dimanche, au Rallye d'Europe centrale, avant-dernière manche du championnat du monde des rallyes (WRC), son deuxième titre de champion du monde. Le pilote Toyota est âgé de seulement 23 ans. 'Gagner deux titres consécutifs, c'est un sentiment exceptionnel. La bagarre était plus serrée cette saison que l'an dernier.

Il a été très fort et très rapide, même si il y a eu quelques accrocs. Ca fait partie du jeu. Faire une saison parfaite, personne n'y est parvenu. Bravo à lui. C'est son deuxième titre à 23 ans... et je pense que ce n'est pas le dernier. Il a commencé très tôt, ça aide finalement. On disait pareil de Max Verstappen en F1. Ils sont plongés dans cet environnement plus vite que tout le monde.

Rallye d’Europe centrale : Thierry Neuville 2e derrière Kalle Rovanperä vendredi soir (vidéo)Kalle Rovanperä (Toyota) a écrasé la concurrence vendredi lors de la 2e journée du Rallye d’Europe centrale, 12e manche sur 13 du championnat du monde des rallyes WRC, finissant la journée en tête avec plus de 36 secondes d’avance sur le Belge Thierry Neuville (Hyundai). Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : la victoire pour Thierry Neuville, le titre pour Kalle Rovanpera !Thierry Neuville (Hyundai) a remporté ce dimanche la première édition du Rallye d’Europe centrale, la douzième et... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : la victoire pour Thierry Neuville, le (deuxième) titre pour Kalle Rovanpera !Thierry Neuville (Hyundai) a remporté ce dimanche la première édition du Rallye d’Europe centrale, la douzième et... Lire la suite ⮕

Thierry Neuville 2e derrière Kalle Rovanperä vendredi soirThierry Neuville occupe la 2e position du rallye d'Europe Centrale, 12e et avant-dernière manche du championnat du monde WRC, à l'issue de la journée de vendredi, en République tchèque. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), qui peut devenir champion du monde ce week-end, est en tête avec 36.4 d'avance sur le pilote belge. Lire la suite ⮕

Rallye d’Europe centrale : Neuville conserve la tête avant la dernière journée, Rovanperä proche du titreIl reste encore deux spéciales en Autriche et deux Allemagne dans cette manche. Lire la suite ⮕

Thierry Neuville reprend la tête du rallye devant Rovanpëra, Evans sort et abandonneRelégué à 36.4 secondes du champion du monde le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) vendredi soir à l'issue de la 2e journée du Rallye d'Europe centrale, Thierry Neuville (Hyundai) a repris les commandes à l'issue des trois spéciales de la matinée de samedi, signant les meilleurs temps des deux dernières spéciales (ES 10 et 11). Lire la suite ⮕