Jury Brussels Beer Challenge mag uitzonderlijk binnen in trappistenbrouwerij, burgemeester en ereburgemeester

Het 11.11.11. comité van Malle droomde al langer van een mural, een artistieke muurschildering, in het straatbeeld van Malle. Een mural die internationale solidariteit moet uitstralen en tonen dat …

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. … De verkiezingspuzzel bij de Antwerpse Open Vld is gelegd, maar wel na een ongeziene interne strijd en een gespannen partijbijeenkomst woensdagavond in Malle.

De wedstrijd tussen Westmalle en het uit spelende Loenhout B eindigde op 2-4. Daardoor wist Loenhout B een reeks van vier nederlagen te beëindigen.Burgemeester legt dagwinkel op dorpsplein sluiting op Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg headtopics.com

“Een doodeerlijke jongen met een groot hart”: Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersongeval

Turnhout is gaststad voor Brussels Beer Challenge. "De wereld leert onze stad kennen"Brussels Beer Challenge strijkt van 28 oktober tot 1 november neer in het Paterspand in Turnhout. 95 bierkenners uit 36 landen komen hier bieren van over de hele wereld proeven en beoordelen. Het grote publiek kan ondertussen kennismaken met een keur aan bieren op de Bierfeesten in het Open Stadsatelier.

| Sept buts sur la seconde mi-temps entre Auderghem et le BX Brussels: «Émotionnellement,Les deux équipes se sont rendues coup pour coup jusqu'au bout. C'est Auderghem qui s'est finalement imposé.

Le 'successeur' du Salon de l'auto de Bruxelles espère au moins 100.000 visiteursL'organisateur néerlandais d'événements automobiles 402 Automotive a confirmé jeudi qu'il proposerait au moins quatre éditions de son 'Brussels Auto Show', soit jusqu'en 2027. Pour la première, qui se tiendra en janvier dans cinq palais de Brussels Expo, il mise sur au moins 100.000 visiteurs. Jusqu'à présent, 14.

Autriche, Finlande, Jordanie… Brussels Airport proposera 135 destinations directes cet hiverCet hiver, les voyageurs et voyageuses pourront décoller vers 135 destinations directes depuis Brussels Airport, a annoncé l'aéroport mardi, par voie de communiqué. Par ailleurs, pas moins d'1,1 million de passagers devraient transiter par l'aéroport au cours de ces vacances d'automne.

Fille de l'ancien échevin Joseph Bonfond, Florence se lance en politique à Ferrières : « Un beau challenge »Florence Bonfond, fille de l'ancien échevin Joseph Bonfond, a décidé de se lancer en politique pour les prochaines élections communales à Ferrières. Elle sera sur la liste lancée par Didier Delmotte. Deux autres noms sont également annoncés.

Belgisch team wint WK zonnewagens in Australië dankzij "technische innovatie"Het Belgische team heeft opnieuw de World Solar Challenge, het officieuze WK voor zonnewagens in Australië, gewonnen. De studenten van de KU Leuven kwamen donderdag als eerste over de streep in het Australische Adelaide.