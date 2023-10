Julien Cazarre : « J’aurais rêvé que De Bruyne gagne le Ballon d’Or car il représente les années City »

Jour de couronnement à Paris ! C’est en effet ce lundi soir que sera décerné le Ballon d’Or 2023. Pour l’occasion, l’évènement sera diffusé, en exclusivité et en direct, sur Pickx+ en Belgique. La chaîne payante a concocté un plateau de choix autour de Marc Delire. Avec trois consultants : Nicolas Frutos (ex-Anderlecht), Margot Dumont (ex-joueuse, reconvertie comme journaliste pour beIN Sports) et un certain Julien Cazarre.

Et ce, alors qu’il a sans doute été moins important pour l’Argentine que Mbappé pour la France… Il ne faut pas oublier non plus que la Coupe du monde remonte déjà à quasiment un an, le dernier marqueur de Lionel Messi date. Car après ça, il a laissé une image misérable à Paris. Je pense que c’est la première fois depuis longtemps que le lauréat sera un Ballon d’Or par défaut.

