Julie Vanloo et Hind Ben Abdelkader s'imposent facilement

A Vilnius, la victoire n'a pas été longue à se dessiner pour les deux Belgian Cats, titularisées dans le cinq de départ du Galatasaray. À l'issue du premier quart, les Turques menaient déjà 18-32 avant de creuser encore l'écart en vue du repos (33-52).

Derrière l'irrésistible Miyisha Hines-Allen (30 points, 18 rebonds, 5 assists), les deux internationales belges ont également contribué au succès facile des Stambouliotes à raison de 7 pts et 4 asts pour Julie Vanloo et de 9 pts, 1 rbd et 2 asts pour Hind Ben Abdelkader. Le Galatasaray Istanbul est toujours invaincu et se déplacera mercredi prochain à Constanta en Roumanie à l'occasion de la 4e journée.

