Judith Pellegrims opent espressobar met mokkenkast en rad van fortuin

In de leegstaande koffiebar Buna in de Koning Albertstraat 3 in Lier opent Judith Pellegrims (24) op woensdag 1 november espressobar Mors Koffie. Weet je niet wat te bestellen, draai dan aan het …Mac-Donald en Vermeulen bezorgen Hooikt zege tegen Wavria

Hooikt boekte uit een zege op Wavria. De wedstrijd eindigde op 0-2 door doelpunten van Sherjill Jermaine Mac-Donald en Rik Vermeulen.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Lyra-Lierse startte het seizoen zonder glans. Een overvolle ziekenboeg en de nodige pech zorgden ervoor dat het tij dringend moest keren.

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek” Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt” headtopics.com

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Er “kringelde een blauw rookje” omhoog, er werd gehuild en geschreeuwd: de moordaanslag op de koning der BelgeIn ‘Proces van het jaar’ staat onze misdaadredactie telkens stil bij één van de spraakmakendste rechtszaken uit de Belgische geschiedenis. Lire la suite ⮕

Terugblik op 10 jaar Boost for Talents, 4 talentvolle jongeren uit kwetsbare milieus getuigen: “ZelfvertrouwenTien jaar geleden nam de Koning Boudewijnstichting met Boost for Talents het initiatief om jongeren uit kwetsbare gezinnen tijdens hun schoolcarrière een boost te geven om zo hun slaagkansen in het hoger onderwijs en later op de arbeidsmarkt te vergroten. Op dit moment volgen ruim 800 jongeren het minimaal zes jaar durende Boost-traject. Lire la suite ⮕

Metejoor opent pop-upstore op Meir: fans vormen ellenlange rij voor openingJoris Van Rossem ofwel Metejoor heeft een pop-upwinkel geopend op de bovenverdieping van de Hema. Twee dagen lang kunnen fans er terecht voor merchandise en kleding die normaal alleen op concertlocaties te koop zijn. De winkel opende om 10 uur, maar fans waren er al vroeg bij en vormden een lange rij voor de ingang. Lire la suite ⮕

Lize Feryn opent samen met haar zussen eerste winkel: “Klassiek met een twist en tijdloos”Yanne (36), Mira (35) en Lize (30) Feryn openen Boutique Feryn in de Deerlijkse Driesknoklaan. Op gezette tijden kan je er snuisteren tussen hun creatieve creaties. Die worden al acht jaar lang gemaakt in Atelier Feryn, dat op hetzelfde adres gevestigd is. Lire la suite ⮕

Nieuwe en duurzame theewinkel opent de deuren in Nieuwe GaanderijIn de Nieuwe Gaanderij aan de Huidevettersstraat is een nieuwe theewinkel Madame Coucou geopend. Liefhebbers kunnen er zo’n 36 soorten thee proeven en kopen. De containers waar de verse thee in wordt bewaard, kan je opnieuw in de winkel laten vullen. Lire la suite ⮕