Jude Bellingham marche sur les traces des plus grandes stars du Real Madrid

Placé sous le signe des « jubilés » (500e match de Luka Modric avec le Real, 250e match d’Ancelotti sur le banc des Merengue), le Clasico a surtout mis en évidence une individualité qui doit encore écrire son histoire en Liga… et il ne s’agit pas d’Ilkay Gündogan, deuxième buteur le plus rapide du 21e siècle pour les Blaugranas après Neymar en 2014 dans ce choc traditionnel.

»13 buts en 13 matchesDécisif dès ses premiers matches avec les Merengue, Jude Bellingham avait rassuré les aficionados du Stade Bernabeu sur sa capacité à être à la hauteur de l’investissement consenti par le président Florentino Perez (103 millions)… et d’effacer le souvenir du flop Eden Hazard qui avait la dernière recrue madrilène à plus de 100 millions.

