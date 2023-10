Journalistenbond: beslissing Jambon om dewereldmorgen.be door te lichten ‘gevaarlijk precedent’

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) kant zich tegen de beslissing van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon om GetBasic, de vzw achter dewereldmorgen.be, te laten doorlichten na ‘polariserende’ berichtgeving over het conflict in het Midden-Oosten.tion text here

De VVJ schaart zich achter de kritiek dat het kan gaan om een ‘gevaarlijk precedent’. ‘Voor het VVJ-bestuur komen sancties als inspectie en intrekking van subsidie neer op inhoudelijke inmenging’, zo staat vrijdag te lezen op de VVJ-website.

Vorige week kondigde Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon aan dat hij twee vzw’s zou laten doorlichten in verband met het conflict in het Midden-Oosten. Het ging daarbij onder meer om de vzw GetBasic, de vzw boven dewereldmorgen.be. Die vzw wordt gesubsidieerd als vereniging voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. headtopics.com

Een mogelijke sanctie zou kunnen bestaan uit stopzetting, vermindering of terugvordering van de subsidie. De démarche van Jambon lokte wat kritische reacties uit van parlementsleden die spraken over een ‘gevaarlijk precedent’. ‘De VVJ sluit zich daarbij aan’, schrijft nationaal secretaris Charlotte Michils. ‘Voor het VVJ-bestuur komen sancties als inspectie en intrekking van subsidie neer op inhoudelijke inmenging’, klinkt het.

Psycholoog Borwin Bandelow over het geheim van geluk: 'Wat leidt tot meer vreugde en voldoening in het leven?' Michiel en Evelien getuigen over chronischevermoeidheidssyndroom: ‘Dit is niet leven. Dit is overleven’ headtopics.com

Lire la suite:

Knack »

Amerikaans leger hekelt gevaarlijk manoeuvre van Chinees gevechtsvliegtuigHet Amerikaanse leger stelt een gevaarlijk manoeuvre van een Chinees gevechtsvliegtuig aan de kaak. Dat toestel was boven de Zuid-Chinese Zee tot op ongeveer 3 meter genaderd van een Amerikaanse B-52-bommenwerper. Lire la suite ⮕

Belgische ministers reisden deze legislatuur al 66 keer de wereld rond, Jambon reist meer dan De CrooDe ministers van de Vivaldi-regering hebben sinds ze aan de macht zijn samen al 66 keer de wereld rondgereisd. Die reizen kostten in totaal 33 miljoen euro en waren goed voor 1.500 ton CO2-uitstoot, schrijven La Libre, La DH en L’Avenir donderdag. Lire la suite ⮕

Zelfmoordbriefje van schutter Lewiston gevonden, schoonzus: “Hij werd kwaad omdat hij dacht dat mensen hem belDe oud-militair die in een restaurant en bowlingzaal 18 mensen doodschoot en 13 anderen verwondde, is nog steeds op het vlucht in het Amerikaanse Lewiston. De man is gewapend en gevaarlijk, waarschuwt de politie, en inwoners van de regio krijgen nog steeds de raad mee om binnen te blijven. Lire la suite ⮕

Schutter Lewiston nog altijd niet gevonden, stadje in lockdownDe oud-militair die in een restaurant en bowlingzaal achttien mensen doodschoot en dertien anderen verwondde, is nog steeds op het vlucht in het Amerikaanse Lewiston. De man is gewapend en gevaarlijk, waarschuwt de politie. Lire la suite ⮕

‘Uitspraak rechter over Rousseau vormt gevaar voor persvrijheid’Media-experts en juristen reageren onthutst op de uitspraak van de Dendermondse rechtbank, die Conner Rousseau gelijk gaf over zijn publicatieverbod tegen DPG Media. Ze waarschuwen voor een gevaarlijk precedent. DPG Media gaat in beroep. Lire la suite ⮕

‘Onveilig en onprofessioneel’: Chinees gevechtsvliegtuig vliegt rakelings langs Amerikaans toestelHet Amerikaanse leger heeft beelden gedeeld waarop te zien is hoe een Chinees gevechtsvliegtuig ‘gevaarlijk dicht’ bij een Amerikaanse B-52-bommenwerper vloog. Dat gebeurde tijdens routineoperaties in het internationale luchtruim boven de Zuid-Chinese Zee. Lire la suite ⮕