Jordi Meeus, ses films préférés et les meilleures anecdotes sur Philipsen : « Le fait qu'il ne se soucie pas beaucoup est sa force »

Jordi Meeus over social media, zijn favoriete films en de beste anekdotes over Philipsen : “Dat hij zich niet veel aantrekt, is net zijn sterkte” Tim Wellens debuteert vandaag in de Hel , maar...

“Een dag lang dokkeren over kasseien zal nooit mijn favoriete bezigheid worden”Mathieu van der Poel krijgt Jasper Philipsen in steun, opnieuw zonder Wout van Aert: dit is de definitieve deelnemerslijst van Parijs-RoubaixWout van Aert spreekt voor het eerst sinds zware crash in Dwars door Vlaanderen: “Ik begin me weer een beetje mezelf te voelen”“Ik denk dat het dit weekend een bom zal worden”: hoe heel Vlaanderen zich klaarmaakt voor zomerse zaterdag PODCAST KOERS. Het Grote Flandrien Jaaroverzicht 2023: “Ik had dit jaar één slechte da

Nieuwsblad_be / 🏆 25. in BE

Jasper Stuyven opéré avec succès après une fracture de la clavicule suite à sa chute lors d’À Travers laComme Wout van Aert, le Belge a lourdement chuté ce mercredi.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Wout van Aert brak behalve sleutelbeen ook borstbeen en enkele ribben bij valWout van Aert heeft naast zijn sleutelbeen en verschillende ribben ook zijn borstbeen gebroken na een zware val in Dwars door Vlaanderen. De Kempenaar mag daardoor een kruis maken over de rest van het voorjaar. Ook Jasper Stuyven liep een sleutelbeenbreuk op. De twee Belgen werden woensdagavond nog geopereerd in Herentals.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Opération réussie pour Wout van Aert, sa participation au Giro dépendra de son rétablissementWout van Aert a été opéré 'avec succès' après sa lourde chute survenue mercredi durant A Travers la Flandre, a...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Wout van Aert opéré avec succès : sa participation au Giro reste incertaineLe Belge doit d’ores et déjà tirer un trait sur la suite des classiques, et pourrait bien devoir renoncer à d’autres épreuves encore.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Catastrophe pour Wout van Aert : il chute et abandonne À Travers la Flandre en larmesIl est maudit ! Déjà parti à la faute sur l’E3 pour sa 1e course après un stage en altitude, Wout van Aert a encore...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Clavicule et plusieurs côtes cassées, printemps terminé : le destin s'acharne sur Wout van AertLe printemps de Wout van Aert est terminé : le coureur belge s'est cassé la clavicule et plusieurs côtes, ce mercredi,...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »