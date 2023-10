Jongeman spendeert 42.000 spaargeld van schoonouders: “Dure wellnessbezoekjes met escortes en champagne”

”De diefstal vond vermoedelijk plaats in januari 2022, toen de amper 19-jarige jongen een relatie had met de dochter van de Genkse slachtoffers. Niet veel eerder had zijn lief hem verteld over het spaargeld van haar ouders: 42.000 euro cash, verstopt in een kistje onder een tegel van de douche. De tiener verzon een plan, ging zich even opfrissen in de badkamer en nam het geld mee.

2.000 euro gaf hij meteen aan een vriend en met de rest van het geld zette hij de bloemetjes buiten. “Die jongen leeft altijd op de kap van anderen”, aldus Lore Gyselaers, advocate van de bestolen schoonouders. “Hij hangt de man uit met andermans zuurverdiende centen. Hij heeft het geld gebruikt voor dure wellnessbezoekjes met escortes en champagne, hij paradeerde met merkkleding en kocht een nieuwe auto en iPhone. Hij is een parasiet en heeft zonder schroom hun spaarpot leeggeroofd.

Tijdens zijn afspraken met de justitieassistent had hij het over 15.000 euro en tijdens telefoongesprekken met een vriendin sprak hij zelfs over een buit van bijna 50.000 euro. De bestolen slachtoffers hadden het dan weer over 42.000 euro, een bedrag wat volgens de procureur geloofwaardig is.Volgens de Tongerse rechter is de diefstal van 42.000 euro dan ook bewezen. Uit telefonieonderzoek kwam naar voren dat de tiener handelde in cannabis. headtopics.com

De kameraad waaraan hij een deel van het gestolen geld cadeau deed, werd ook veroordeeld omdat hij had moeten weten dat het geld een illegale oorsprong had. Hij kreeg een boete van 8.000 euro met volledig uitstel opgelegd.

