Jonge moeder overlijdt aan eierstokkanker maar helpt anderen met medische kosten

Via een ingenieuze geldinzameling konden in de Verenigde Staten miljoenen aan achterstallige medische kosten betaald worden. Het brein achter de operatie: een jonge moeder die afgelopen week overleed aan eierstokkanker maar nog een laatste wens in vervulling wilde laten gaan.“Als je dit leest, betekent het dat ik ben overleden. Het spijt me maar het is echt kak en jullie weten het. De oorzaak was eierstokkanker.

Ik hield van ieder van jullie met heel mijn hart en ik beloof dat ik wist hoeveel jullie van mij hielden. De vijf maanden die ik thuis omringd door zorgverleners kon doorbrengen met mijn familie en vrienden in Virginia, Rhode Island en New York waren magisch.” Het zijn de laatste woorden die Casey McIntyre (38) neerpende op haar sociale media. De jonge vrouw stierf afgelopen weekend na een vier jaar durende strijd tegen eierstokkanker. Maar voor ze stierf bedacht ze nog een plan om de medische kosten van anderen te helpen afkope





🏆15. Nieuwsblad_be » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

DESTANDAARD: China ruikt militair voordeel nu Verenigde Staten afgeleid zijnDe chaos van de oorlog in Gaza biedt China een kans om controversiële beslissingen te nemen, zonder veel verwijten ter riskeren.

La source: destandaard | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Verenigde Staten en China willen militaire communicatie hervattenNa een lange periode van radiostilte willen de Verenigde Staten en China de militaire communicatie met elkaar hervatten. De Amerikaanse president Joe Biden heeft dit aangekondigd na een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Er zullen onderhoud en operationele gesprekken plaatsvinden tussen hooggeplaatste personen binnen de legerleiding van beide landen.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Duizenden Gazanen bestormen en plunderen hulpcentra van Verenigde NatiesUNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, heeft opnieuw aan de alarmbel getrokken over de uiterste problematische situatie in de Gazastrook. Duizenden bewoners breken binnen in warenhuizen en distributiecentra van de organisatie in het centrum en het zuiden van Gaza en zijn daar aan het plunderen geslagen.

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Verenigde Naties stellen toename van waterpokken, schurft en diarree vast in GazastrookIn de Gazastrook worden steeds meer gevallen van waterpokken, schurft en diarree vastgesteld. Dat stellen de gezondheidsorganisaties op het terrein vast, zo heeft het VN-agentschap voor Noodhulp (OCHA) zondag gezegd.

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Max Verstappen wint ook vanop startpositie zes makkelijk grote prijs van Verenigde Staten en pakt zo 50ste GP-Starten vanaf positie zes? Geen probleem voor Max Verstappen (26). Heel even leek de Nederlander een duel te moeten uitvechten met Lando Norris, maar na de tweede pitstop van beide piloten werd duidelijk dat Verstappen naar de overwinning zou rijden. Lewis Hamilton klopte Norris nog in de strijd om de tweede plaats.

La source: gva | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: De Verenigde Staten hebben een plan voor Gaza: wat staat erin? En kan het wel slagen?Vrijdag was hij in Israël, zaterdag in Jordanië, zondag bij de Palestijnse Autoriteit en in Irak en maandag in Turkije. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken spaart geen moeite om de crisis in Gaza aan te pakken. Maar wil de rest wel mee?

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »