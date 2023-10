Jonge koppels ontdekken meer dan trouwjurken, catering en floristen op Huwelijksbeurs in Antwerp Expo

Minister Verlinden: “Als burgemeester De Wever zegt dat er niets gedaan is voor Antwerpen, is hij een aantal zaken vergeten”

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Jarno Libert (Lierse): “Eerlijk: de naam Antwerp is deze week niet één keer gevallen”Dankzij een eerste zege in zeven wedstrijden volgde de voorbije dagen eindelijk opnieuw een periode van sereniteit en rust op het Lisp. Woensdag komt landskampioen en bekerwinnaar Antwerp naar het Lisp, maar eerst is er bevestiging nodig op het veld van Jong Genk. Lire la suite ⮕

Groen hekelt hoog aantal privévluchten bij Antwerp Airport: “162 miljoen euro belastinggeld voor plezierreisjeDriekwart van de vluchten die vertrekt vanop Antwerp Airport zijn privévluchten. Dat blijkt uit een onderzoek van Burgerplatform Vliegerplein en Transport & Environment. “Onbegrijpelijk”, zegt Groen-covoorzitster Nadia Naji. Lire la suite ⮕

“Club Brugge en Antwerp hebben vooral een spitsenprobleem”: Jan Ceulemans, Patrick Goots en Walter Meeuws overHet decor: de orangerie van Hotel Geerts in Westerlo. De gasten: Walter Meeuws (72), Jan Ceulemans (66) en Patrick Goots (57). Een lading Kempense voetbalwijsheid aan tafel, maar vooral ex-Club Brugge (Ceulemans), ex-Antwerp (Goots) en ex-Antwerp én ex-Club Brugge (Meeuws) die gepassioneerd over ‘hun’ clubs en hun problemen praten. Lire la suite ⮕

Telenet Giants Antwerp geeft hautain Luik lik op stukTelenet Giants Antwerp boekte in de BNXT League tegen Luik een verdiende zege na een knappe verdedigende prestatie. Met 4 op 5 blijven de Sinjoren dan ook bovenaan het klassement meedraaien. Voor het ambitieuze maar hautain acterende Luik reeds de vierde nederlaag van het seizoen. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen AntwerpEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden toen hij in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries op de fiets werd aangereden. Het slachtoffer was naar alle waarschijnlijkheid op weg naar het Jan Breydelstadion, waar om 13.30 de match van Club Brugge tegen Antwerp van start ging. Lire la suite ⮕

Vanaken offre la victoire à Bruges en toute fin de match face à l’AntwerpBruges a arraché la victoire dans les dernières minutes face à l’Antwerp grâce à un but de Vanaken dans une rencontre... Lire la suite ⮕