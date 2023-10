John van 't Schip nouvel entraîneur de l'Ajax jusqu'à la fin de la saison

Van 't Schip, 59 ans, a porté le maillot de l'Ajax entre 1981 et 1992, disputant 273 rencontres pour les Amstellodamois avec qui il a remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1987, la Coupe UEFA en 1992, quatre titres de champion des Pays-Bas (1982, 1983, 1985, 1990) et trois Coupes des Pays-bas (1983, 1986, 1987).

Le Néerlandais succède à Maurice Steijn et sera assisté d'Hedwiges Maduro, qui avait assuré l'intérim contre Brighton et le PSV, et de Michael Valkanis. L'Ajax réalise le plus mauvais début de saison de son histoire. Battu 5-2 au PSV dimanche, le club de la capitale occupe la 18e et dernière place en Eredivisie avec 5 points en 8 matches. Van 't Schip dirigera son premier match jeudi contre Volendam.