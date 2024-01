John Kerry trekt zich terug uit de regering van Joe Biden

De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry trekt zich terug uit de regering van president Joe Biden. Dat schrijven Amerikaanse media zaterdagavond. Volgens onder meer nieuwssite Axios en The New York Times wil Kerry zich inzetten voor de campagne van Biden.De 80-jarige Kerry werkte de afgelopen 3 jaar namens Washington aan het tegengaan van de klimaatverandering. Hij was de hoge diplomaat die bijvoorbeeld de gesprekken voerde op klimaattoppen.

Nu zou Kerry van mening zijn dat hij het klimaat het beste kan helpen door Biden herkozen te krijgen, schrijven Amerikaanse media. Biden hoopt bij de presidentsverkiezingen van november een tweede termijn te krijgen. Hij lijkt het dan in een tweestrijd op te moeten nemen tegen de Republikeinse oud-president Donald Trump, die klimaat veel minder belangrijk vindt. Onder Trump trokken de Verenigde Staten zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs, omdat het nemen van maatregelen te duur zou zijn. Biden bood daar later excuses voor aan en liet de VS meteen terugkeren toen hij aantrad in 202





John Kornblum, diplomatiek bruggenbouwer tussen Amerika en Europa, is niet meerJohn Kornblum zag op 6 februari 1943 het levenslicht in Detroit (Michigan). Het gebied van de Grote Meren in Noord-Amerika herkende hij als volwassene

Keukenhulp Joe (37) die onder auto Nick Bril terechtkwam bij The Jane ondergaat opnieuw spoedoperatieJoe Claridge (37), de keukenhulp van The Jane die maandag levensgevaarlijk gewond raakte bij een aanrijding door chef-kok Nick Bril aan het Antwerpse sterrenrestaurant, heeft dinsdagavond opnieuw een spoedoperatie moeten ondergaan. Dat vertelt zijn familie aan Het Laatste Nieuws.

Recordaantallen sans-papiers bereiken de VS terwijl Biden en Congres naar oplossing zoekenTerwijl president Joe Biden en het Congres vergeefs naar een oplossing zoeken, bereiken recordaantallen sans-papiers de VS. Grensovergangen worden gesloten voor ‘gewoon’ verkeer omdat alle grenspolitie bij de registratie van asielzoekers nodig is.

Biden op campagne: ‘Trump wil de geschiedenis stelen, zoals hij de verkiezingen wilde stelen’Biden reisde naar Valley Forge, Pennsylvania, waar George Washington en zijn troepen in 1777-78 overwinterden. Het Britse leger bezette op dat moment

“Democratie is nog steeds Amerika’s heilige plicht”, zegt grimmige Biden“In 2024 staat de democratie zélf op het spel.” Dat zei een sombere, maar vechtlustige Joe Biden in zijn eerste campagnespeech van deze verkiezingen. Van het woord oorlog wilde hij niet horen, maar Donald Trump verslaan is wel Amerika’s heilige plicht.

Biden vergelijkt Trumps retoriek met die van nazi-Duitsland: “Ze gebruiken exact dezelfde taal”De Amerikaanse president Joe Biden heeft Donald Trump ervan beschuldigd de retoriek van nazi-Duitsland te gebruiken. Dat zei hij vrijdag, tijdens een campagnebijeenkomst aan de vooravond van de derde verjaardag van de bestorming van het Capitool.

