Joachim Imbrechts, gardien de l’Union mais… ancien de Meux : 'Les connaissant un peu, je savais qu’ils étaient coriaces'

L’Union est passée par la toute petite porte. Remaniés, les Unionistes ont falli être poussés en prolongation par Meux, avant de finalement émerger en fin de match grâce à un but de Mathias Rasmussen. Forcément, après le coup de sifflet final, c’était le soulagement qui prédominait. Surtout chez le local de l’étape, Joachim Imbrechts, gardien de l’Union mais originaire de Meux et passé par le club dans sa jeunesse.

Un premier match de Coupe, contre une équipe qui n’a rien à perdre et tout à gagner. Il y avait du monde, ils se sont donnés à fond. On s’est concentrés sur le match, on savait que ça allait être compliqué et je pense qu’on a fait le taff.' Fait insolite, Imbrechts était sans doute le seul joueur qui avait l’appui des deux publics. Ses supporters unionistes et ceux de Meux, village dont il est originaire.

– coupe de belgique – union saint-Gilloise-Meux (Mercredi 15h) : Le médian de Meux Jonathan CoquelleInstallé à Bruxelles, non loin de l’Union Saint-Gilloise, depuis plusieurs années, le médian de Meux Jonathan Coquelle va revenir sur un terrain qu’il a déjà foulé plusieurs fois avec Ciney et Virton, à l’époque dans l’ancienne D3. Lire la suite ⮕

Suivez ici Union Saint-Gilloise-Meux en direct commentéUnion Saint-Gilloise-RFC Meux (en direct) : 0-0 Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Union affronte Meux, Blessin fait tourner (0-0)La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Union affronte Meux, Leysen ouvre le score (1-0)La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique: suivez Union Saint-Gilloise-Meux en direct commentéUnion Saint-Gilloise-RFC Meux (direct, deuxième mi-temps) : 2-1 Lire la suite ⮕

B-elftal van Union vermijdt blamage en bekert verder na moeizame zege tegen amateurclub MeuxUnion bekert verder, maar evident was dat niet tegen RFC Meux (Tweede Nationale). De amateurclub verweerde zich kranig en kwam in de 82e minuut zowaar langszij nadat Leysen Union eerder op voorsprong had gebracht, maar Rasmussen stelde een minuut later meteen orde op zaken. Union bekert zo verder na een magere 2-1 overwinning. Lire la suite ⮕