Joachim Gérard décroche sa première victoire en simple

Après sa défaite en trois sets contre l'Espagnol Martin De la Puente, 4e mondial, Gérard, 5e mondial, s'est imposé en deux sets 6-1, 6-4 contre le Japonais Takuya Miki, 10e mondial et tête de série N.8. La rencontre a duré un peu plus d'une heure (65 minutes).

Quadruple vainqueur du Masters (2015, 2016, 2018, 2019), Gérard devra encore affronter le Japonais Tokito Oda, N.1 mondial, pour tenter de se qualifier pour les demi-finales. Le Brabançon jouera encore en double mercredi. Associé au Néerlandais Maikel Scheffers, avec qui il forme le duo tête de série N.6, tentera de décrocher un deuxième succès de suite face à la paire tête de série N.

