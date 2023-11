Jeugdtheater Globe speelt psychologische thriller met kleine bezetting

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …De wedstrijd tussen FC De Kempen B en Sint- Jozef zondag eindigde met een 2-1 overwinning voor de thuisploeg.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Voor Sepp Mertens uit Rijkevorsel staat een goedgevulde herfstvakantie op het programma. Op 3 november gaat in het Zuiderpershuis in Antwerpen de musicalIN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armerCode geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”Na 50 jaar leegstand herleeft sprookjesachtig kasteeldomein in Mechelen: “We delen onze taart graag met de gemeenschap” headtopics.com

Voormalige voorzitter Spaanse voetbalbond Luis Rubiales na kusincident voor drie jaar geschorstLuis Rubiales, de voormalig bondsvoorzitter van Spanje, is voor drie jaar geschorst door de FIFA. Naar aanleiding van het kusincident met Jennifer Hermoso is Rubiales nu geschorst. Dat maakte de FIFA maandag bekend. Lire la suite ⮕

Voormalige voorzitter Spaanse voetbalbond Luis Rubiales na kusincident voor drie jaar geschorstLuis Rubiales, de voormalig bondsvoorzitter van Spanje, is voor drie jaar geschorst door de FIFA. Naar aanleiding van het kusincident met Jennifer Hermoso is Rubiales nu geschorst. Dat maakte de FIFA maandag bekend. Lire la suite ⮕

Fifa schorst Luis Rubiales voor drie jaarHet disciplinair comité van de Wereldvoetbalbond (Fifa) heeft Luis Rubiales, de voormalige voorzitter van de Spaanse Voetbalfederatie (Rfef), een schorsing opgelegd van drie jaar. Reden is het kusincident tijdens de ceremonie waarbij de Spaanse vrouwen de wereldtitel vierden. Lire la suite ⮕

Slechts één op de drie liet al booster tegen corona zettenAnderhalve maand na de start van de herfstcampagne is nog maar een derde van de 65-plussers zijn boosterprik tegen corona gaan halen. “Relatief weinig. De bereidheid blijkt laag”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) dinsdag in Het Laatste Nieuws. Lire la suite ⮕

Onderbroekenonderzoek toont aan: helft van Vlaamse bodems bevat veel leven, één op drie scoort ondermaatsDe Vlaamse bodem is nipt geslaagd voor de “onderbroekentest”, blijkt uit onderzoek van de Landelijke Gilden. 500 Vlamingen kregen in het voorjaar de vraag om hun onderbroek te begraven in de tuin. Wanneer de onderbroeken opnieuw werden opgegraven, bleek dat de helft volledig verteerd was. Lire la suite ⮕

Helft van Vlaamse bodems bevat veel leven, één op drie scoort ondermaats, blijkt uit Groot onderbroekenonderzoDe Vlaamse bodem is nipt geslaagd voor de “onderbroekentest”, blijkt uit onderzoek van de Landelijke Gilden. 500 Vlamingen kregen in het voorjaar de vraag om hun onderbroek te begraven in de tuin. Wanneer de onderbroeken opnieuw werden opgegraven, bleek dat de helft volledig verteerd was. Lire la suite ⮕