Jente Pironet van Portland vier maanden na kankerdiagnose weer op het podium

Pironet trad op voor een select publiek op Campus National in de Kronenburgstraat. Dat deed hij als vanouds op gitaar, maar voor het eerst ook achter de piano – iets wat hij de voorbije maanden leerde. Pironet zong onder meer, een nummer over worstelen en omgaan met tegenslagen. Het nummer kwam tot stand onder impuls van Thomas More. Pironet schreef het op basis van een aantal diepgaande en aangrijpende gesprekken met studenten die stotteren.

Het optreden van Jente was een verrassing. Nog maar enkele weken geleden had Pironet gezegd dat hij pas vanaf januari 2024 weer zou spelen. Dit jaar kreeg Pironet de ene tegenslag na de andere te verwerken.

“Met ontzettend veel spijt en verdriet moet ik meedelen dat ik om gezondheidsredenen onze festivalzomer vroegtijdig moet beëindigen”, schreef hij toen op Instagram. “Artsen hebben hersenletsels ontdekt die zo snel mogelijk behandeld moeten worden.” Intussen onderging Pironet al een chemokuur. In september klonk het nog dat zijn herstel langer duurde dan verwacht. Daarom werden de resterende optredens van 2023 afgezegd. headtopics.com

"Met ontzettend veel spijt en verdriet moet ik meedelen dat ik om gezondheidsredenen onze festivalzomer vroegtijdig moet beëindigen", schreef hij toen op Instagram. "Artsen hebben hersenletsels ontdekt die zo snel mogelijk behandeld moeten worden." Intussen onderging Pironet al een chemokuur. In september klonk het nog dat zijn herstel langer duurde dan verwacht. Daarom werden de resterende optredens van 2023 afgezegd.

