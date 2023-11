Jente Pironet van Portland vier maanden na kankerdiagnose weer op het podium

Pironet trad op voor een select publiek. Dat deed hij als vanouds op gitaar, maar voor het eerst ook achter de piano – iets wat hij de voorbije maanden leerde. Pironet zong onder meerZijn optreden was een verrassing. Nog maar enkele weken geleden had Pironet gezegd dat hij pas vanaf januari 2024 weer zou spelen. Dit jaar kreeg Pironet de ene tegenslag na de andere te verwerken.

“Met ontzettend veel spijt en verdriet moet ik meedelen dat ik om gezondheidsredenen onze festivalzomer vroegtijdig moet beëindigen”, schreef hij toen op Instagram. “Artsen hebben hersenletsels ontdekt die zo snel mogelijk behandeld moeten worden.” Intussen onderging Pironet al een chemokuur. In september klonk het nog dat zijn herstel langer duurde dan verwacht. Daarom werden de resterende optredens van 2023 afgezegd.

Jente Pironet van Portland ondergaat chemotherapie en stelt ook najaartournee uit: "Herstel neemt meer tijd in beslag"



