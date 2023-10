Jens Callebaut en Bilal Jellal spelen cruciale rol in thuiszege Sint-Amands op Walem

Sint-Amands nam de leiding in de 27ste minuut via Jellal. Direct na de rust bracht Brian Bouwmeester Walem langszij. Met nog bijna een half uur te gaan verzekerde Callebaut de overwinning.

In de volgende wedstrijd, op zondag 5 november om 14.30 uur, speelt Sint-Amands bij Hallaar. Walem speelt dan thuis tegen Heffen.GELE KAARTEN: 4' Vertongen (Sint-Amands), 35' Ziane (Sint-Amands), 38' Verschaeren (Walem), 55' Dogan (Sint-Amands), 65' Meynen (Walem), 75' Sürgen (Sint-Amands).

