Jelle Wallays vindt geen nieuwe ploeg en zet noodgedwongen punt achter wielercarrière: “Ben klaar voor het vol

“Ik geef mezelf nog maximaal een maand tijd om een nieuwe ploeg te vinden”, zo vertelde Wallays op 18 oktober aan deze krant. Amper twee weken later komt er al een einde aan de zoektocht. Onze landgenoot heeft geen contract meer kunnen versieren en moet dus noodgedwongen een einde maken aan zijn wielercarrière.“Na 13 mooie jaren als professioneel wielrenner neem ik op het einde van dit seizoen afscheid van de fiets”, zo kondigt hij zijn wielerpensioen aan.

“Een mooie carrière met ups & downs, op veel momenten was het een leerschool, maar het plezier en de drive namen steeds weer de bovenhand. Ik heb veel ervaring opgedaan en hoop deze ook te kunnen blijven delen met de jeugd en de ondernemerswereld, binnen en buiten het wielrennen.”Wallays blijft niet bij de pakken zitten. “Ook blijf ik sportieve doelen hebben, waar ik jullie binnenkort graag meer over vertel. Ook op professioneel vlak sta ik open voor nieuwe uitdagingen.

“Ik zou iedereen willen bedanken die me de voorbije jaren gesteund heeft: mijn familie, vrienden, supporters, ... Alle personen die in mij geloofden en me de kans gaven om van mijn passie mijn carrière te maken. Bedankt”, zo klinkt het. headtopics.com

