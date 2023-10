Jean-Claude Van Damme schaamt zich om acteerprestatie in 'Friends’: “Plots kusten ze me op de mond”

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Al Jazeera-journalist die zijn familie verloor in Israëlisch bombardement is dag later alweer live op antenne: “Mijn plicht om snel terug te keren”

Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet” headtopics.com

Jean-Claude Van Damme revient sur son passage dans la série Friends et son baiser avec Jennifer Aniston: « JLe Belge est revenu sur son rôle qu'il avait joué dans un épisode de la seconde saison de la série « Friends ». L'ex de Brad Pitt et Courteney Cox n'avaient vraiment pas aimé comment il leur avait mis la langue ! « J'ai honte », avoue JCVD.

Alison Van Uytvanck raakt ondanks nieuwe rugproblemen wellicht speelklaar voor Billie Jean King CupAlison Van Uytvanck moest deze week door een nieuwe rugblessure forfait geven voor een ITF-toernooi in Glasgow. Maar volgens haar coach Ann Devries kan de Grimbergse snel hervatten en raakt ze wellicht fit voor de interland tegen Hongarije over twee weken.

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde.

Auteur Herwig De Lannoy beschrijft geschiedenis van Dijlestad dag per dag in 'Het Verhaal van Mechelen'De Mechelse auteur Herwig De Lannoy stelde vrijdag zijn nieuwste boek voor. In Het Verhaal van Mechelen beschrijft hij aan de hand van de dagen van het jaar de geschiedenis van de Dijlestad. Voor iedere dag zocht hij een noemenswaardig feit, gaande van gebeurtenissen in de Middeleeuwen tot de realisatie van de tangent.

Mercedes Van Volcem (Open VLD) trekt zich terug van Vlaamse lijstVlaams parlementslid voor Open VLD Mercedes Van Volcem trekt zich terug van de Vlaamse lijst en steunt de kandidatuur van haar stadsgenoot Jasper Pillen als lijsttrekker. Dat laat ze donderdagavond weten in een mededeling.

De noodgreep van Van Grieken: liever Vlaams Belangers aan de deur dan een perceptieprobleemHoe fors de uitlatingen soms ook mogen zijn, het gebeurt niet snel dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken iemand aan de deur zet. Maar voor twee gemeenteraadsleden die enkel en alleen meestemden voor een gemeentefusie twijfelde hij geen seconde.