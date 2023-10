Un petit peu moins d’une semaine après le Clasico remporté à l’arraché par le Standard contre Anderlecht, au terme d’un scénario haletant, le club liégeois a dévoilé une partie du discours de Carl Hoefkens à la mi-temps sur ses réseaux sociaux.Pour rappel, les Rouches étaient menés 0-2 au moment de regagner les vestiaires, avant de finalement l’emporter 3-2, en renversant complètement les Mauves.

« Comment va-t-on reprendre le contrôle, je vais vous le dire. Vous en voulez trop, vous voulez aller trop vite trop tôt », a notamment déclaré Carl Hoefkens dans les vestiaires.« Je vous le dis, si on retrouve de la stabilité derrière, vous allez faire quelque chose dans ce match, je vous le promets.

