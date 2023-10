Le 16 octobre dernier, alors que la Belgique s’apprêtait à affronter la Suède au stade Roi Baudouin, un attentat s’est joué quelques dizaines de minutes plus tôt sur la place Sainctelette. Abdesalem Lassoued, se réclamant de l’Etat islamique, a ouvert le feu sur deux Suédois qui circulaient en taxi. Les deux supporters ont été tués.

Je me suis dit que c’était grave. J’ai fermé la voiture vite fait et j’ai roulé. » Je ne savais pas s’il y avait des morts. J’étais choquéKarim, Chauffeur du taxi pris pour cible par Abdesalem LassouedEnsuite, le terroriste est monté sur son scooter avant de tirer sur l’autre côté de la voiture. « J’ai vu que quelqu’un était blessé, mais je ne savais pas s’il y avait des morts.

