Jasper Philipsen s'inscrit au Grand Prix de l'Escaut pour préparer son retour dans l'Enfer du Nord

Il ne devait initialement pas défendre son titre à Schoten mais a changé de programme, sa présence n’étant finalement pas requise aux côtés de Mathieu van der Poel dans les monts du Tour des Flandres. Pour préparer son retour dans l’Enfer du Nord dimanche, Jasper Philipsen a donc finalement choisi d’inscrire le Grand Prix de l’Escaut sur son carnet de route.

Il en est le double tenant du titre (2021 et 2023) et le grandissime favori, après ses succès lors de Milan-Sanremo et, subsidiairement, de Bruges-La Panne (outre une étape de Tirreno-Adriatico début mars). S’il est en fin de contrat au sein de cette étonnante équipe Alpecin-Deceuninck, et de facto très courtisé, « de vlam van Ham » respire le bien-être et la confiance, dans le sillage inspirant d’un MVDP qu’il retrouvera dans quelques jours, sur ces pavés roubaisiens qu’ils avaient tous deux enflammé l’an dernier (1re et 2e places

