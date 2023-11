Jannik Sinner a bataillé jusqu'au bout de la nuit

Rune a dominé l'Autrichien Dominic Thiem (108e) 6-4, 6-2 au deuxième tour en une heure et demie. Sinner, assis par instants sur la rambarde au bord du court mais solide mentalement, est allé au bout de lui-même pour renverser l'Américain Mackenzie McDonald (42e) 6-7 (6/8), 7-5, 6-1.

En huitièmes de finale jeudi, Rune affrontera l'Allemand Daniel Altmaier (54e), tombeur au premier tour du Français Arthur Fils (36e) et qui a profité du forfait de l'Américain Taylor Fritz (10e) au tour suivant. Après une courte nuit et une semaine précédente achevée sur un titre à Vienne après plus de trois heures de finale face au N.3 mondial Daniil Medvedev, Sinner s'attaquera lui à l'Australien Alex de Minaur (13e).

