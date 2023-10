Jan Bakelants fietst monstertocht van 600 kilometer voor het goede doel: “Een afstand die mijn fantasie ver te

Het eindeseizoensinterview met Tadej Pogacar: “Het mooiste moment van het jaar was mijn zege in de Ronde van Vlaanderen”

“Wie wil winnen, moet het nu doen”: plots zijn er in het veld meer kandidaten om te winnen dan beschikbare crossen VIDEO. Heeft Thibau Nys een nieuw wapen in de cross? Ploegmakker Pim Ronhaar schakelt Eli Iserbyt vakkundig uit met inhaalactie

Thibau Nys verliest leiding Wereldbeker na “mindere dag” in Maasmechelen: “Ik had heel veel moeite met mezelf pijn te doen” Kan Laurens Sweeck in Maasmechelen weer aanhaken bij de toppers? “Misschien moet de cross iets meer naar zijn roots terugkeren” headtopics.com

"Wie wil winnen, moet het nu doen": plots zijn er in het veld meer kandidaten om te winnen dan beschikbare crossenJumbo-Visma is er nog niet uit of Wout van Aert ook volgend jaar de Tour rijdt: "Alleen Jonas Vingegaard is al zeker van deelname"

“Club Brugge en Antwerp hebben vooral een spitsenprobleem”: Jan Ceulemans, Patrick Goots en Walter Meeuws overHet decor: de orangerie van Hotel Geerts in Westerlo. De gasten: Walter Meeuws (72), Jan Ceulemans (66) en Patrick Goots (57). Een lading Kempense voetbalwijsheid aan tafel, maar vooral ex-Club Brugge (Ceulemans), ex-Antwerp (Goots) en ex-Antwerp én ex-Club Brugge (Meeuws) die gepassioneerd over ‘hun’ clubs en hun problemen praten. Lire la suite ⮕

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

‘Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie’Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo’n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven. Lire la suite ⮕

Gsm gestolen uit werfkeetIn een werfkeet in het centrum van Mechelen is een diefstal gepleegd. Lire la suite ⮕

Minister Demir ziet bruisende toekomst voor kasteel waar grootmeester ooit woonde en werkte: “Vanaf 2030 wordtHet Rubenskasteel in Elewijt (Zemst) wordt een bruisende plek met een belevingspark en -centrum gewijd aan Rubens, meeting- en congresfaciliteiten, een brasserie, een gastenverblijf en vergaderruimtes voor lokale verenigingen en ondernemingen. Lire la suite ⮕

Man overleden bij arbeidsongeval in Antwerpse havenBij een ongeval op kaai 913 in de Antwerpse haven is zaterdag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer kreeg een deel van een lading op zich tijdens het laden van een schip. Hij overleed ter plaatse. Lire la suite ⮕