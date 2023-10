Jaar na de energiecrisis: zet jij ook deze herfst de verwarming (nog) niet op?

Deze dure fouten worden vaakst gemaakt bij besparen op energie: “De mensen gebruiken hun huis verkeerd”

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

Bij Vooruit sluiten ze de rangen: “Hoe erg ook, slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag betekent niet levenslange werkgarantie”Krachtige herfststorm Ciarán op komst, en die zal felle rukwinden en veel regen veroorzakenStrandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”Liever wél of geen bedrijfswagen?Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2. headtopics.com

Volgend jaar is de ‘Duivelskomeet’ allicht voor het eerst in 70 jaar nog eens te zienDe ‘duivelskomeet’, met ‘hoorns’ en een heuse ijsvulkaan, is mogelijk in april 2024 met het blote oog te zien. 12P/Pons-Brooks zal na zo’n 70 jaar weer langs de aarde scheren op een afstand van 232 miljoen kilometer, maar wetenschappers verwachten dat hij goed te zien zal zijn. Lire la suite ⮕

Volgend jaar is de ‘Duivelskomeet’ allicht voor het eerst in 70 jaar nog eens te zienDe ‘duivelskomeet’, met ‘hoorns’ en een heuse ijsvulkaan, is mogelijk in april 2024 met het blote oog te zien. 12P/Pons-Brooks zal na zo’n 70 jaar weer langs de aarde scheren op een afstand van 232 miljoen kilometer, maar wetenschappers verwachten dat hij goed te zien zal zijn. Lire la suite ⮕

Diederik Coppitters wapent ons tegen torenhoge energiefacturenDiederik Coppitters (29) wapent ons tegen torenhoge energiefacturen Lire la suite ⮕

Iran: ‘Israël heeft rode lijn overschreden’Nieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Doe uw schenkingen op tijd: ‘Dat halfuur heeft duizenden euro’s gekost’Tot op de dag voor je overlijden kun je nog giften laten registreren om successiebelasting te vermijden. Maar dat mag geen minuut te laat gebeuren, waarschuwt notaris Jeroen Uytterhaegen. Lire la suite ⮕

Hamas-leider: “China heeft inspiratie gehaald uit aanval op Israël om Taiwan binnen te vallen”Totaal onverwacht, zo was de aanval van Hamas op Israël, begin oktober. Een groot offensief vanop de grond maar ook met drones en paragliders. En met aanhoudende bombardementen. Zo wil China ook Taiwan aanvallen, zegt Khaled Meshaal, een van de Hamas-leiders in het buitenland. Op wat zijn beweringen gestoeld zijn, is voorlopig onduidelijk. Lire la suite ⮕