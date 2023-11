Le Standard affrontait Harelbeke ce mercredi en 16es de finale de Coupe de Belgique. Alors que Sclessin était loin d’être plein pour ce duel, certains supporters ont pu assister à la rencontre dans un cadre plutôt étonnant… tout en offrant un petit show à la télévision !Depuis un mois, Van der Valk a installé une suite avec jacuzzi au bord du terrain.

Et l’un des heureux pensionnaires semblait particulièrement bien apprécier ce moment embué comme on peut le voir dans cette scène captée par les caméras de RTL Sports. Comme le signale le commentateur Emiliano Bonfigli, cette homme et ses amis ne savaient probablement pas qu’elles étaient filmées.

Un homme arrêté alors qu’il vendait de la drogue rue Delloye Matthieu à HuyDeux policiers en civil ont surpris et interpellé un homme qui vendait de la drogue rue Delloye Matthieu à Huy. Il a été déféré devant le parquet. Lire la suite ⮕

«Maison à vendre»: faut-il encore diffuser les émissions de Stéphane Plaza après les accusations de violences?RTL nous explique pourquoi il a été choisi de mettre Stéphane Plaza à l’antenne. Lire la suite ⮕

«Qu’est-ce que c’est que ça?», «Ma femme n’a rien à voir là-dedans!»: Olivier Schoonejans déstabilisé par sonInterview plutôt irréaliste sur le plateau du RTL Info ce mardi 31 octobre. Lire la suite ⮕

Olympic Charleroi arrive à 20h, le Standard accueille Harelbeke à 20h30 (Direct audio 20H)La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Genk fait le break contre Visé, le Standard joue à 20h30La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕

Olympic Charleroi arrive, le Standard avec de nombreux titulaires contre Harelbeke (Direct audio 20H)La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕